Россияне вышли на Красную площадь против «поправок» в Конституцию
- 5.07.2020, 12:55
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Митинг проходит в центре Москвы.
Прямо сейчас на Красной Площади в Москве проходит народный сход против поправок в Конституцию, сообщает телеграм-канал «Протесты в мире».
В субботу, 4 июля, в России в соответствии с указом Путина вступили в силу поправки в Конституцию.
Голосование за поправки к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, «явка», по официальным данным, составила около 65 процентов.
Поправки позволяют действующему правителю вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году — Владимир Путин сможет оставаться при власти до 2036 года.
Европейский союз раскритиковал голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, в Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправки к статье 79 предусматривают верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.