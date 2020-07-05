Россияне вышли на Красную площадь против «поправок» в Конституцию 5.07.2020, 12:55

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Митинг проходит в центре Москвы.

Прямо сейчас на Красной Площади в Москве проходит народный сход против поправок в Конституцию, сообщает телеграм-канал «Протесты в мире».

В субботу, 4 июля, в России в соответствии с указом Путина вступили в силу поправки в Конституцию.

Голосование за поправки к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, «явка», по официальным данным, составила около 65 процентов.

Поправки позволяют действующему правителю вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году — Владимир Путин сможет оставаться при власти до 2036 года.

Европейский союз раскритиковал голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, в Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправки к статье 79 предусматривают верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.