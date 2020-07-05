Над седой равниной моря подорвался «Буревестник» Владислав Гирман, «Деловая столица»

5.07.2020, 13:13

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Как Россия Европу изотопами посыпала.

28 июня Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) сообщила, что в 22-23 июня над территориями Швеции, Финляндии, Норвегии и России был зафиксирован повышенный уровень радиации.

"Облаком" накрыло юг Швеции и Финляндии, а также Эстонию и Латвию, северо-запад РФ, включая Санкт-Петербург.

СТВТО зафиксировала выбросы изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

Также в Норвегии сообщали о том, что в начале июня зарегистрировали йод-131, в Швеции и Финляндии в конце месяца - оба изотопа цезия, а в придачу - кобальт-60 и рутений-103.

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Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов считает, что источник выбросов расположен на западе России.

Международная экологическая организация Greenpeace в своей оценке, обнародованной 26 июня, была более прямолинейной: "под подозрение попадает Кольская АЭС" с ее устаревшими реакторами ВВЭР-440 или Ленинградская АЭС ("три реактора чернобыльского типа РБМК-1000 и один из новых ВВЭР-1200") либо же база атомных ледоколов и подлодок Северного флота на побережье Баренцева моря.

В Москве, естественно, все отрицают. Как и три года назад и в минувшем году.

В "Росэнергоатоме" заявили: "Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет".

По мнению исполнительного секретаря CTBTO Лассино Зебро, скорее всего, у выбросов "гражданское происхождение".

В Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, предположили, что повышение уровня радиации в регионе могло быть связано с работами на ядерном реакторе, однако географическое происхождение выбросов организация не назвала, подчеркнув, что это еще предстоит установить.

Хотя, если допустить, что это все же Россия, то затея почти бесперспективная, потому как установить источник МАГАТЭ сможет только, если об этом ей сообщит непосредственно страна, где все случилось. Представить, что РФ вдруг пойдет навстречу организации, довольно сложно.

Тем более что в недавнем прошлом, когда в том же регионе фиксировали повышенный радиационный фон, а именно дважды в 2017 г. (зимой и осенью) и один раз летом 2019 г., Россия точно так же "уходила в несознанку".

В том числе и в прошлом году после инцидента на полигоне в Неноксе под Северодвинском. Но смерти и озвученные факты других стран вынудили что-то уже признавать. И то частично.

Тень Буревестника

Одной из наиболее вероятных версий инцидента в Архангельской области эксперты называли неудачное испытание ракеты "Буревестник" - очередного чудо-оружия с ядерным двигателем.

"Росатом" тогда говорил, что авария произошла во время работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Однако у прессы и экспертов объяснение вызвало удивление, поскольку, как пишет N+1, "изотопный источник питания абсолютно не стыкуется с такой техникой" - жидкостной двигательной установкой. Потому возникло предположение, что "Росатом" перепутал термины.

Хотя, скорее всего, тут просто "смешались в кучу кони, люди". Ибо даже давать хоть малейшие поводы, используя фразу "ядерный реактор/двигатель", считать, что это у "Буревестника" крылья подрезаны, было нельзя ни в коем случае.

А вот упоминание "изотопного источника питания" очень занятно само по себе. Потому как это не ядерный реактор, где энергия вырабатывается за счет цепной реакции.

Изотопный источник питания вырабатывает энергию посредством радиоактивного распада. Радиоизотопный источник питания (РИТЭГ) безопаснее реактора.

И ранее ряд специалистов, например, военный эксперт Вадим Лукашевич уже выдвигал теорию, что под Северодвинском мог накрыться именно РИТЭГ. Что допускает и другой военный эксперт - Александр Гольц.

По словам Лукашевича, "Буревестник", характеристики и начинку которого Кремль хранит в тайне, может быть дроном, разгоняемым твердотопливным ускорителем, а большую часть своего пути преодолевать за счет электричества, получаемого от РИТЭГа.

Изотопы

Одним из изотопов, который применяется в РИТЭГах, является кобальт-60 (период полураспада больше пяти лет). Тот самый, который зафиксировали в конце прошлого месяца в Швеции и Финляндии.

Нужно учесть (почему, станет ясно в конце данного материала) и то, что этот изотоп получают, бомбардируя в ядерном реакторе или посредством нейтронного генератора тепловыми нейтронами стабильный кобальт-59.

Кроме того, после аварии под Северодвинском в 2019 г. в организме медика обнаружили цезий-137 (период полураспада около 30 лет). Еще один элемент, который засекли в июне, и который, как и кобальт-60, применяется в РИТЭГах.

Цезий-137 получают при делении ядер в реакторах и ядерном оружии. И выбросы происходят зачастую в связи с авариями на АЭС и ядерными испытаниями.

Цезий-134 (период полураспада около двух лет) - цепная ядерная реакция деления ядер урана-235 и плутония-239 в реакторах и ядерном оружии.

Но. Рутений-103 (период полураспада 39,26 дня) не используется в РИТЭГах. Там применяется рутений-106 (373,59 дня).

Не исключено, что "Буревестник" оборудован не РИТЭГом, а действительно ядерным реактором, как и советские спутники (топливом для которых служил уран-235). И россияне продолжают экспериментировать с "сердцем" ракеты.

Осенью 2017 г., отметим, в воздухе наряду с йодом-131 фиксировали рутений-106. О цезии-137 тогда не говорили.

Однако норвежский физик-ядерщик из Фонда Беллона Нильс Бемер пояснил в интервью The Barents Observer, что новые выбросы цезия-137 "замаскированы" изотопами с Чернобыльской АЭС.

Именно изотопы рутений-106 и цезий-137 могут указывать на то, что вполне возможно российские ученые два года назад "обкатывали" ракету с РИТЭГом, а не ядерным реактором.

Поскольку, если бы расплавился реактор, как пояснял тогда заведующий радиоизотопной лаборатории Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков, то был выброс йода-131, а также рутения-103, но не рутения-106.

Так что с большей долей вероятности речь идет все же о некоем инциденте с ядерным реактором.

Вопрос в том, была ли это атомная станция или все же чудо-ракета из мультфильмов Шойгу.

Директор экологической некоммерческой организации АНО "Беллона" (Мурманск) Андрей Золотков в комментарии BBC озвучил три гипотезы. Одну из них - аварию на флоте - отмел, поскольку на надводных и подводных кораблях нет трубы, которая бы выбросила изотопы высоко в атмосферу, чтобы те затем добрались до Скандинавии.

По его словам, либо это АЭС, где такие трубы имеются, либо новые испытания некой ядерной установки в Неноксе.

Очень даже может быть, что установки пресловутого "Буревестника", который в начале июня своеобразно и заблаговременно поздравил Владимира Путина с обнулением сроков.

Владислав Гирман, «Деловая столица»