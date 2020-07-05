Amnesty International начала акцию по освобождению Павла Северинца 4 5.07.2020, 13:34

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Фото: charter97.org

Политик должен выйти на свободу без всяких условий, с гарантиями безопасности и неприкосновенности.

Правозащитники Amnesty International призвали направлять на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка письма с требованием немедленно освободить оппозиционного политика Павла Северинца, сообщает «Радыё Свабода».

«Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении с находящимся под стражей ветераном белорусской оппозиции Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец - узник совести, которого следует немедленно освободить без всяких условий, а до того времени гарантировать его безопасность и неприкосновенность», — заявила правозащитная организация Amnesty International.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома после того, как пришел на площадь перед Комаровским рынком в Минске на легальные пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.

Суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов. Позже Северинцу были назначены административные аресты за участие в других акциях. В результате нескольких судебных заседаний Северинец получил суммарно 90 суток ареста.

Amnesty International призвала власти Беларуси «немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех, кого содержат под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека».