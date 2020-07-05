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«Нас много, а он всего лишь трехпроцентный полоумный старик»

  • 5.07.2020, 13:57
  • 1,123
«Нас много, а он всего лишь трехпроцентный полоумный старик»

Белорус рассказал о плане, как прогнать «таракана».

Давайте уже планировать то, как мы будем жить после таракана, предлагает читатель телеграм-канала «Баста!».

«Мы же все постоянно строим планы на жизнь, ведь правда? - пишет он. - Так давайте уже планировать то, как мы будем жить после таракана, по-моему это очень важно.

Когда обычный человек строит планы, от прикидывает, сколько он будет работать, как он заработает ту или иную сумму и на что он эти деньги потратит. Он планирует куда будет ходить, что делать и когда.

То же самое и тут, только в этот раз и в этом случае в масштабе целой страны.

Мы же все хотим жить, мы же все хотим, чтобы никто не влазил в наши планы и не разрушал их, поэтому давайте просто включим в наши намерения четкое «прогнать таракана» и сделаем все ради достижения цели.

Это же намного проще, чем вкалывать как ишак на заводе или где-то еще за копейки. Ведь нас много, я/мы 97%, а он всего лишь трехпроцентный полоумный старик».


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