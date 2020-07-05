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Авторы главных протестных хитов этого лета: А ты поешь вместе с нами?

  • 5.07.2020, 14:14
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Авторы главных протестных хитов этого лета: А ты поешь вместе с нами?
Фото: «Наша Ніва»

Музыканты TOR BAND обратились к белорусам.

«А ты поешь вместе с нами?» - спрашивают музыканты из группы TOR BAND, авторы крутейших протестных хитов этого лета.

В ролике, опубликованном на странице группы «ВКонтакте», - кадры от участников Флешмоба солидарности, которые поют «Мы – народ» и «Уходи» каждый вечер в 19.00.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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