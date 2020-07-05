Бои за Славянск: как украинская армия заставила бежать Стрелкова 5.07.2020, 14:29

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Сегодня - годовщина освобождения города от российских оккупантов.

В этот день, 5 июля 2014 года, украинские войска освободили город Славянск, который в течение трех месяцев был захвачен пророссийскими боевиками под командованием Игоря Гиркина ("Стрелкова"). В истории войны на Донбассе есть несколько эпизодов, которые вызывают противоречивые оценки. Один из них – относительно бескровный выход группировки Гиркина из Славянска 5 июля 2014 года. Часть военных и гражданских уверена, что имел место "договорняк" и что "стрелковцев" выпустили "генералы" за какие-то мифические "плюшки". Иные подозревают, что у командования просто не было возможности уничтожить противника.

Свой вариант развития событий шестилетней давности сайту apostrophe.ua представляет военный историк, научный сотрудник Черниговского областного исторического музея им. В. Тарновского Михаил Жирохов.

После того, как 12 апреля 2014 года отряд боевиков под командованием полевого командира Игоря Гиркина захватил Славянск и ряд населенных пунктов севера Донецкой области и стало понятно, что российская армия не придет им на помощь, основной задачей для террористов стала организация снабжения оружием, боеприпасами и добровольцами из России, а также удержание транспортного коридора.

А поскольку город находился довольно далеко от российской границы, то регулярно с этим возникали серьезные проблемы. На пути от границы российские караваны старались перехватить многочисленные "дикие" незаконные вооруженные формирования, как грибы после дождя, возникшие в Донецкой и Луганской областях в апреле – мае 2014 года.

Кроме того, уже в мае – июне командование антитеррористической операции перешло к генералам ВСУ, которые стали проводить войсковую операцию по всем правилам военной науки. Для того, чтобы избежать изнурительных боев в городской застройке была принята тактика блокирования путей снабжения.

Последовательно проведенными операциями к началу июля гарнизон Гиркина был поставлен в достаточно сложное положение. Так, по словам одного из фигурантов дела по сбитому "Боингу", на конец июня у Гиркина оставалось: "…28 снарядов — на оба танка, около 60 минометных мин на все девять минометов, 80 выстрелов — на две "Ноны"… Выстрелов для РПГ-7 было по 3-4 на гранатомет (к тому же, как показали предыдущие бои, каждый второй выстрел не срабатывал), на ПТРК — по 2-3 выстрела (при том, что на 3 попытки приходился, в среднем, один нормальный выстрел), а одноразовые РПГ-18 — не срабатывали практически совсем… Мало было боеприпасов для 30-мм пушки БМП и 73-мм пушки "Гром" БМД-1. Очень немного было выстрелов к СПГ-9".

Однако последней каплей стало уничтожение группы российских советников 4 июля. Об этом стало известно совершенно недавно – из статьи исследователя войны на Донбассе Александра Суркова, который цитирует первого заместителя командующего силами АТО генерала Виктора Назарова: "Утром 4 июля после уничтожения николаевского укрепрайона наблюдатели доложили, что в районе высоты 181 со стороны Славянска по направлению на Артемовск (Бахмут) в лесопосадку на огромной скорости зашёл автомобиль типа "Мерседес Спринтер". В это время на противоположной стороне в урочище дислоцировалась штурмовая группа 79-й бригады под командой Максима Миргородского (Майка). Ему дали информацию, уточнили координаты. Артиллерийская группа вторым или третьим огневым налётом дала точное попадание в лесопосадку. По огню и взрывам стало понятно, что микроавтобус поражён. После этого, по данным разведки, в радиосетях боевиков началась настоящая буря. Оказалось, чтобыла уничтожена группа российских спецназовцев — семь человек".

Оставшись без связи, без военных советников и с минимумом боеприпасов, Стрелков откровенно запаниковал. Причем настолько, что принял спонтанное решение: выводить своих боевиков немедленно. Кое-какие шаги для этого он успел предпринять раньше – буквально 2 июля через Луганск прибыли два зенитных ракетных комплекса ближнего действия "Стрела-10" с российскими расчетами. Их присутствие было критически необходимым, поскольку основной проблемой выхода группировки в полторы тысячи человек могла быть работа нашей авиации.

Хотя сейчас в своих интервью Стрелков представляет выход как заранее спланированное действо, однако в реальности часть боевиков даже не была предупреждена и фактически брошена своим командиром.

Куда именно выходить, Стрелков решил в последний момент. Проще всего было выходить в сторону Горловки - она ближе к границе, однако у "генералиссимуса" на тот момент были мягко говоря натянутые отношения с местным "полевым командиром" - "Бесом". Поэтому им было принято решение отходить в сторону Донецка через Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Выход колонны боевиков из Славянска проселками начался около полуночи 5 июля. Двигались группировки несколькими колоннами по разным направлениям, избегая блокпостов и контроля со стороны нашей группировки.

Основная колонна смогла обходными путями выйти на Краматорск, где и заночевала. На рассвете к Краматорску пешком вышел гарнизон Семеновки, через несколько дней — отряд полевого командира Арсения Павлова ("Моторолы").

С утра 5 июля из Краматорска в сторону Донецка потянулись многокилометровые колонны грузовиков, обильно перемешанные гражданскими машинами. Практически сразу после получения разведывательной информации, заместитель командующего Воздушных Сил Украины генерал Никифоров поднял в воздух все имевшиеся в Днепропетровске штурмовики Су-25. Принято считать, что это было пять машин, однако по данным автора, их было всего три – именно столько имелось в наличии летчиков-штурмовиков, которые могли совершать боевые вылеты.

Летчики получили разрешение на свободную атаку целей в определенном районе, однако только в случае полной уверенности, что она военная. Это была необходимая поправка, потому что наведения с земли не было.

В результате летчики нанесли всего два удара, причем исключительно по грузовикам, окрашенным в зеленый цвет, "работать" по автобусам и "маршруткам" никто не решился, хотя визуально их наблюдали и даже имели информацию, что в них находятся боевики.

В зону действия "Стрел" (одна шла в "штабной" колонне, а вторая – находилась в районе Ясиноватского поста ГАИ), летчики старались не входить. Причем по горячим следам была информация о том, что по крайней мере один пуск по воздушной цели расчет "Стрелы-10" сделал. Правда ли это, сегодня сказать сложно.

По воспоминаниям летчиков, боевики на грузовых машинах военного образца, только завидев над головой самолеты, сразу же заскакивали в первый попавшийся населенный пункт и уже оттуда не выезжали. Впрочем, именно военных грузовиков было немного – захваченный у десантников 25-й бригады КамАЗ и до десятка машин, прибывших от российского "военторга". Ввиду ограниченности запасов топлива у штурмовиков (только подлетное время от аэропорта Днепропетровск составляло 30-35 минут), такая тактика боевиков оказалась крайне эффективной.

Всего вышло около полутора тысяч боевиков на нескольких десятках бортовых "Уралов", КамАЗов, автобусах и гражданском автотранспорте. Бронетехники почти не вышло — у "стрелковцев" остались один БТР-80, пара САУ "Нона" и несколько 120-мм буксируемых минометов.

Вся остальная бронетехника была потеряна во время совершенно феерической попытки выхода. При ближайшем рассмотрении фактов складывается мнение, что перебежчик из 25-й бригады старший лейтенант Ярослав Яника по прозвищу "Таран" просто вышел из-под контроля Гиркина и самостоятельно решил выходить из Славянска со своей бронегруппой из двух танков Т-64БВ, двух БМП-2 и двух БМД-2 при небольшом количестве пехоты (всего около 80 человек).

Вот эта вся армада вышла прямиком на блокпост № 5 (более известный как "Стела" — из-за стелы на выезде из Славянска) — примерно в километре от города. Блокпост обороняли 56 десантников 25-й воздушно-десантной бригады и 17 милиционеров из запорожского сводного отряда (бывший "Беркут") при четырех БМД-2. Единственным преимуществом наших бойцов была прямая связь с артиллерией на горе Карачун, где находились минометная (120 мм) и гаубичная (Д-30) батареи 95 ОАМБр.

Примерно в полночь после танкового обстрела началась атака. В первые минуты боя танковый снаряд попал в окоп, где был убит один и ранены двое военнослужащих. Однако фактически это был единственный успех боевиков "Тарана". Удачным выстрелом из РПГ-26 "Аглень" был поражен один из танков, у которого сдетонировал боезапас.

Наши бойцы на останках подбитого танка боевиков

После чего экипаж второго танка стремительно покинул место боя - впоследствии машина была найдена брошенной в кювете на проселочной дороге недалеко от места боя. Фактически в развернувшемся боестолкновении приняли участие только пара БМП-2 и столько же БМД-2, экипажи которых с пехотой "на броне" попытались прорваться, что называется, "нахрапом". Как итог - за блокпостом одна БМП-2 подорвалась на минных шлагбаумах, которыми бойцы успели перегородить дорогу, а вторая БМП и БМД была подбита из РПГ.

Из всей колонны прорвалась только одна БМД, которая, впрочем, ушла недалеко - в нескольких километрах от места прорыва она была уничтожена. По одной версии ее накрыли артиллерийским огнем, по другой – ударом с воздуха штурмовика Су-25.

Выход группировки Гиркина-Стрелкова фактически вызвал падение всего северного направления обороны "ДНР". Под фланговым ударом оказался выступ в Северодонецке и Лисичанске, чем воспользовались наши генералы, которые смогли провести операцию по взятию этих важных населенных пунктов и вышли на подступы к Дебальцево - важнейшему транспортному узлу, связывавшему Донецк и Луганск.

С другой стороны, появление подготовленных и обстрелянных боевиков на южном направлении коренным образом изменило соотношение сил на приграничье. Наша группировка оказалась между молотом и наковальней – под ударами российской артиллерии с территории РФ и боевиков Гиркина-Стрелкова с тыла. Но это уже тема для следующего материала.