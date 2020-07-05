Отравленный обнулением 1 Алексей Ижак, «Зеркало недели»

5.07.2020, 14:46

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Поправки в Конституцию не решили проблем ослабленной России.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, позволяющим президенту этой страны Владимиру Путину избираться на этот пост еще дважды по шесть лет.

Перед финальным днем голосования, длившегося неделю, президент РФ Владимир Путин, наконец, сам раскрыл смысл конституционной эпопеи, которая начиная с середины января заводила в тупик своей торопливой неуклюжестью. Непонятно было само всероссийское голосование, необязательное по процедуре, но настойчиво проталкиваемое сквозь коронавирусные кордоны. В общем, все понимали, что многочисленные изменения разного свойства — от управленческих (относительно полномочий органов власти) до «биополитических» (о природе брака и роли детей в жизни России) — нужны были для обрамления одной-единственной «поправки Терешковой», позволяющей Путину избираться еще дважды.

Но зачем все же понадобилось «обнуление» сроков Путина настолько заранее и настолько демонстративно путем всенародного волеизъявления, правильно указали немногие. Когда многодневное голосование уже началось, российские телеканалы показали интервью Путина, в котором он сказал об обнулении следующее: «Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать».

Голосование устраняло проблему Путина как «хромой утки». Правда, он говорил о проблеме, которая возникнет «года через два». Эксперты, претендующие на инсайды из высоких российских кабинетов, уже пару месяцев назад сказали, что проблема «хромой утки» появилась еще в конце прошлого года, когда провалился предыдущий раунд усилий РФ поглотить Беларусь. Это действительно интересно, потому что «рысканье глазами» в среде российских элит было тогда незаметно извне.

Теоретически поиски преемника должны прекратиться. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РФ, в голосовании с 25 июня по 1 июля включительно приняли участие около 65% имеющих право голоса россиян, за поправки проголосовали 78%, против — 21%. Повторен успех Путина на президентских выборах 2018 года, как, вероятно, и было обещано ему аппаратом. Нетрудно подсчитать, что «за» высказались чуть более 50% имеющих право голоса. Это показатель легитимности «обнуленного» Путина. Можно заметить, что данные ВЦИОМ, результаты опросов которого отражают установки Кремля по будущим голосованиям, начинались с более скромных цифр: проголосовать обещали более 50%, из них «за» — свыше 60%. Но потом заказ на результаты голосования был уточнен: более половины должны проголосовать «за», а не просто проголосовать. Соответственно, показатели ВЦИОМ пошли вверх и в конце приблизились к результату, объявленному ЦИК.

Проверить результаты быстро не получится ввиду необычности самого голосования. Когда оно было объявлено месяц назад, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что голосование будет «лишено стереотипов». В частности, оно было растянуто во времени и выведено за рамки установленных избирательных участков. Было разрешено без ограничений голосовать в выездных палатках и на дому, достаточно было выразить желание, не объясняя причин. В Москве и Нижнем Новгороде было разрешено электронное голосование. Но им воспользовались немногим более миллиона человек. Зато досрочное голосование, в том числе в палатках и на дому, обеспечило более половины объявленной явки в 65%. Как объяснила тогда Памфилова, общероссийское голосование о поправках в Конституцию — это «не выборы, это эксклюзивная, действительно уникальная вещь».

Российские социологи, дистанцированные от власти, но, правда, лишенные ресурсов, которые власть обеспечивает, в один голос утверждали, что российское общество как минимум расколото по вопросу «обнуления». В крупных городах, а в Москве наверняка, большинство против «обнуления». Но оно было искусно помещено в социальные поправки, большинство которых население поддерживает.

В этих условиях политические силы, недовольные Путиным и его изменениями, сами оказались расколотыми. Все они понимали, что Кремль покажет нужный Путину результат голосования. Но по-разному виделся лучший путь, чтобы усложнить Кремлю задачу и создать плацдарм для будущих политических побед. Алексей Навальный считал, что нужно уменьшать фактическую явку. КПРФ и многие оппозиционные общественные деятели — увеличить фактическое количество проголосовавших «против». Никто не ошибся, что власть возьмет свое, но теперь все еще аморфная российская оппозиция может порассуждать, кто поступил неправильно.

Нельзя сказать, что власть не нервничала. Путин, всячески оберегающий Россию от траты резервов и инфляции, объявил два существенных социальных пакета в мае и перед началом голосования в июне. Он многократно выступал с обращениями к россиянам по связанным с Конституцией вопросам. Последнее из них было уже после начала голосования и, очевидно, отражало некоторое беспокойство по поводу явки и результатов. С цифрами нельзя перегибать, они должны быть правдоподобными.

Возможность Путина править до 2036 года, если следующие выборы пройдут в 2024 году, не означает, что он гарантированно воспользуется этим правом. Можно напомнить историю транзита власти в Казахстане. Там стареющий Нурсултан Назарбаев в 2015 году на фоне начавшегося гадания элит о преемнике назначил внеочередные президентские выборы, победил на них с результатом почти 98% и тем самым прекратил все разговоры о преемнике. Но затем за пару лет он создал систему транзита и задолго до истечения срока неожиданно передал пост президента доверенному лицу, уйдя в отставку и заняв заранее подготовленные позиции теневой власти.

С Путиным все может оказаться и быстрее, и дольше. В Казахстане гадания о преемнике длились несколько лет. Но мы не знаем, с какого момента они идут в РФ, и насколько напряжен этот процесс. Пресс-секретарь Кремля Песков передал неопределенность политического будущего характерным бюрократическим языком: решение Путина об участии в следующих выборах будет зависеть от состояния мировой экономики, последствий эпидемии коронавируса и развития региональных конфликтов. То есть российскому президенту, чтобы уйти, если он так решит, нужен «геополитический момент», когда Россия снова будет на подъеме.

Возможно, это одна из форм шантажа в отношении мировых лидеров: если хотите, чтобы Путин ушел, снимите с России санкции и отдайте ему, как он сказал, «подарки русского народа», которые «утащили» бывшие союзные республики. Возможно, речь идет о собственных представлениях Путина о его исторической роли.

Очевидно сейчас то, что Путин получил, что хотел, когда затевал конституционную реформу. Теперь сколько бы у него ни оставалось времени на реализацию своих планов, внутренние политические преграды устранены. Скорее, раньше, чем позже, российская экономика, а с нею и российское общество начнут ощущать последствия карантина при COVID-19 и пониженный уровень нефтяных котировок.

Пока социально-экономические последствия не столь ощутимы, Путин может наступать во внешней политике там, где ему по разным причинам пришлось остановиться или даже отступить.

Алексей Ижак, «Зеркало недели»