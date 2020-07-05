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Илон Маск поддержал намерение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США

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  • 5.07.2020, 15:12
Илон Маск поддержал намерение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп и Джозеф Байден пока не прокомментировали заявление музыканта.

Американcкий рэпер Канье Уэст намерен присоединиться к президентской гонке в США. "Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал исполнитель в своем микроблоге Twitter в субботу, 4 июля. Уэст сопроводил пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности. До выборов, запланированных на 3 ноября, остается менее 4 месяцев, сообщает dw.com.

Рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост. Уэст сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году. В то же время Уэст относится к числу немногих американских деятелей культуры, который открыто высказывался в поддержку президента Трампа.

Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп, уже заявивший об участии в президентской гонке, в последние недели пользуется меньшей популярностью среди участников опросов общественного мнения, чем его вероятный соперник-демократ, бывший вице-президент Джозеф Байден. На момент написания публикации ни один из политиков не прокомментировал заявление Уэста. В то же время "полную поддержку" рэперу уже пообещал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.


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