Белорусы рассказали, как изменился отдых в Турции во время COVID-19 5.07.2020, 15:20

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Туристы поделились личным опытом.

Белоруски, которые первыми в этом летнем сезоне отправились на отдых в Турцию, рассказали, что изменилось на популярных курортах. Журналисты tut.by поговорили с туристкой и представительницей турбизнеса.

Татьяна Матюшонок стала одной из белорусских туристок, которая улетела отдыхать в Турцию первым белорусским чартером этим летом. Это было 1 июля. Сейчас девушка на курорте наслаждается отдыхом.

Татьяна Матюшонок

— У меня 1,5 года не было отпуска, и я очень сильно на него надеялась, хотела летом отдохнуть. Внезапно из-за COVID-19 границы закрыли, и я уже думала, что ничего не получится. Но как только их стали открывать, решила, что это мой шанс. И если не сейчас, то отпуск, возможно, вообще придется отложить: ведь говорят, что осенью вероятна вторая волна коронавируса. Важную роль сыграло то, что я летела отдыхать в уже известную мне страну — в Турции отдыхаю в третий раз. Когда ты отдыхаешь по системе «все включено», есть чувство защищенности, ты в принципе можешь не выходить за территорию отеля, — объясняет девушка свой выбор.

По данным Worldometers, в Турции 204 610 инфицированных коронавирусом с начала пандемии при населении более 84 млн человек. В Беларуси, по данным Минздрава на 4 июля, было 63 270 зараженных при населении примерно 9,5 млн.

Маршрут Беларусь — Турция

Татьяна описывает весь свой маршрут из Минска до Кемера, куда из аэропорта Антальи она доехала на трансфере. Говорит, что в Беларуси еще в туркомпании туристов предупредили, чтобы они захватили с собой в аэропорт маску, перчатки и антисептик.

— Перед входом в самолет у нас измерили температуру. На борту мы должны были быть в масках, и в основном все в них и летели, хотя некоторые, конечно, маски поснимали, но это уже остается на совести людей. Рейс был заполнен полностью и рассадка в самолете была такая же, как и обычно. В самолете нужно было заполнить анкету о своем состоянии здоровья. Там перечислены симптомы коронавирусной инфекции и надо было указать, есть ли у вас какой-то из этих симптомов, имели ли вы контакт с человеком с COVID-19, были ли в другой стране в последние 14 дней, также нужно было указать имя, фамилию, паспортные данные, номер телефона. Эту анкету мы сдавали в аэропорту Антальи на паспортном контроле.

Фото: Татьяна Матюшонок

В трансфере из аэропорта до отеля была обязательная рассадка по одному человеку на два сиденья, пассажиры во время поездки должны были быть в масках.

Первое впечатление, которое возникло у Татьяны на курорте — большое удивление, так как обычно здесь в сезон было очень много туристов, а сейчас их было гораздо меньше.

— Было поразительно увидеть такую Турцию, потому что всегда это был муравейник. Но я думаю, что уже туристов стало больше, потому что мы были одними из первых гостей, кто вообще прилетел в этом сезоне, до нас, как объяснил гид, прилетели только казахи.

Отель

Татьяна отдыхает в отеле Armas Gul Beach в городе Кемер. По приезде в гостиницу всем гостям персонал сразу же продезинфицировал руки, а их чемоданы отправили на санитарную обработку. Персонал отеля ходит в масках, кто-то дополнительно и в защитных щитках, туристам ходить в масках не обязательно и, по наблюдением собеседницы, практически никто из гостей в них и не ходит.

Фото: Татьяна Матюшонок

— При заселении в отель нам тоже дали заполнить анкету о состоянии здоровья, измерили температуру — ее надо было вписать в эту форму. Раньше персонал провожал гостей прямо в номер, сейчас мне дали ключи и я поехала сама. В номере у меня одна из стен была с какими-то потеками, и я попросила его поменять. Сразу сотрудники отеля, конечно, не хотели это делать, но потом предложили классный номер с видом на море и горы и без всяких доплат, хотя в отзывах туристы писали, что раньше такая опция была возможна только с доплатой. Поэтому еще один плюс всей ситуации с COVID-19 в том, что можно заселиться в более комфортные апартаменты, так как туристов сейчас меньше. И сейчас у меня такой номер, что из него вообще можно не выходить: сидеть и смотреть на море и горы. Тем более, что отель расположен на первой береговой линии и пляж рядом.

Фото: Татьяна Матюшонок

В лифт отеля сейчас также нельзя заходить более, чем по два человека. При этом на полу есть разметка о социальной дистанции.

— Персонал очень внимательный, турки всегда гостеприимные, но сейчас особенно. Они сто раз в отеле спросят, все ли у тебя хорошо. Возможно, это связано с тем, что туристов пока мало и они над каждым трясутся.

Фото: Татьяна Матюшонок

По наблюдениям Татьяны, в отеле сейчас отдыхает много турков и украинцев. Украинцы вообще активно полетели в Турцию — семьями, с детьми.

Ирина Крайнева, специалист по работе с агентствами туроператора «АэроБелСервис», которая сейчас в информационном туре в Турции, также отмечает, что первое, что бросается в глаза — весь персонал отеля ходит в масках, в ресторане — в масках, перчатках и защитных щитках.

Фото: Татьяна Матюшонок

— На каждом шагу стоят санитайзеры, в отеле лежат маски для туристов, можно просто взять, сколько тебе нужно. Носить ее или не носить, решаешь сам. Но в отеле, где мы живем, гостей в масках не видела. На полу в отеле появилась разметка, которая указывает на соблюдение социальной дистанции между людьми в 1,5−2 метра.

Фото: Татьяна Матюшонок

Ирина Крайнева отмечает, что турецкие отели сейчас будут заполняться не более чем на 70%.

— Сначала планировали, что заполняемость будет до 50%, но отелям с большими территориями, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию, разрешили загрузку до 70%.

Рестораны

В ресторанах есть шведский стол, но еду туристам сейчас накладывает персонал отеля. Перед линией раздачи стоит специальный столик, где на разных тарелках лежат примеры блюд, они подписаны на разных языках, в том числе и на русском. Ты выбираешь, что хочешь съесть, и говоришь об этом сотруднику отеля. Он сам берет тарелку, туда все накладывает и приносит тебе на стол. Также он приносит приборы в одноразовых бумажных упаковках и бумажные или влажные салфетки. То есть сейчас все это ты не берешь сам, как раньше.

Фото: Татьяна Матюшонок

Сотрудники ресторана и повара не только в масках, но и в защитных щитках. Гостям отеля в ресторане можно быть без масок, хотя, по словам Татьяны Матюшонок, в их отеле некоторые туристы ходят в них, но это их личное желание. Очередей за едой сразу, когда Татьяна прилетела на отдых, не было, и это туристке очень нравилось. Сейчас, когда туристов становится все больше, они уже появляются.

Фото: Татьяна Матюшонок

— Сейчас в отеле стало больше людей, и очереди в ресторанах появляются.

Это минус, конечно. Хорошо, что я успела насладиться безлюдьем. Сегодня были очереди примерно по 15 человек, и так надо было отстоять три раза, так как на завтраке есть две секции, где можно взять еду, и еще на улице есть секция с выпечкой. Конечно, в этом смысле старый добрый шведский стол был лучше — подошел и взял, как таковых очередей не было, максимум пару человек.

Фото: Татьяна Матюшонок

У Ирины Крайневой другое мнение: ей, наоборот, нравится, что сейчас еду накладывает официант — это с точки зрения санитарных норм лучше. При этом вся еда в ресторанах за стеклом.

— В барах даже в премиальных отелях в целях безопасности стараются использовать одноразовую посуду. Мы сейчас в Rixos Premium Belek, и отель такого уровня славится в том числе и красивой посудой. Но даже здесь они стараются в барах подавать все в одноразовых стаканчиках. Если попросишь в стеклянном, сделают, но в целях безопасности стараются предлагать одноразовую посуду.

Пляж

Шезлонги на пляже стоят по два, между ними столик — так было и раньше. Но сейчас туристов не так много, поэтому можно выбрать себе шезлонг подальше от других.

Ирина Крайнева отмечает, что в их отеле полотенца на пляже — в одноразовой упаковке. Это тоже сделано для безопасности туристов. При этом по всей территории отеля стоят тепловизоры, но они органично вписаны в среду и невооруженным глазом их можно даже не заметить.

Фото: Татьяна Матюшонок

Тепловизорами туристам меряют температуру и, если вдруг кто-то перегрелся на пляже и его температура от жары повысилась, его на некоторое время поместят в отдельную комнату, где через полчаса температуру перемеряют. Если она не придет в норму, то вызовут бригаду медиков, которые туриста осмотрят и сделают бесплатный тест на коронавирус. Если результат теста окажется положительным, то человека по страховке заберут в больницу и там будут лечить.

Анимация, экскурсии, магазины

Татьяна рассказывает, что ее отель только начал работу и как таковой привычной анимации для взрослых здесь пока нет, хотя есть дискотеки. После ужина туристы в основном сидят за столиками, общаются, отдыхают. В отеле же Ирины Крайневой анимация есть: и спортивная, и для детей.

Фото: Татьяна Матюшонок

Экскурсии предлагают, но, по наблюдениям Татьяны, они стали дороже, чем раньше, некоторые даже в два раза.

Ирина отмечает, что магазины на курортах сейчас уже открыты, но туда заходить тоже просят в масках.

Фото: Татьяна Матюшонок

Загрузка самолетов и цены

Ирина Крайнева отмечает, что глубина продаж туров в Турцию у них уже до 14 июля, то есть до этой даты свободных мест в самолетах из Беларуси уже нет. При этом количество рейсов будет увеличиваться, с 10 июля добавляют борт из Гомеля, а с 14 июля — из Могилева.

— Цена на тур зависит в том числе и от уровня отеля, но цены сейчас, в июле, как на раннем бронировании — ниже на 20−30%, чем при сезонной стоимости. Если отели будут работать, то и цепочки будут продлеваться. В целом наши туристы привыкли к системе «все включено», и большие территории отелей позволяют никуда не выходить, что оптимально в плане безопасности, — говорит представитель турбизнеса.