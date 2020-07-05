Болгария с Беларусью 5.07.2020, 15:41

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Волна солидарности с белорусами накрыла планету.

3 и 4 июля в ряде стран мира состоялись акции солидарности с белорусами. Граждане нашей страны, которые живут за границей, а также неравнодушные иностранцы устроили цепи солидарности у посольств Беларуси, или на главных площадях городов.

В столице Болгарии Софии акция в поддержку политзаключенных и протестующих в Беларуси прошла у посольства нашей страны. Об этом пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».