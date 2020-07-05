Завтра в Беларуси будет до +30 градусов 5.07.2020, 16:10

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Прогноз погоды на начало недели.

Синоптики прогнозируют до +30°C в понедельник, 6 июля, сообщает interfax.by со ссылкой на Белгидромет.

Теплее всего, как ожидается, будет в Гомельском регионе. Воздух там прогреется до +28 — +30°C. В других регионах обещают температуру от +25 до +28°C.

Ночь пройдет без существенных осадков. Днем кратковременный дождь и грозы наиболее вероятны в Минске, Гродно, Бресте и Витебске. Будет дуть юго-западный ветер 4-9 метров в секунду.