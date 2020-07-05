закрыть
5 июля 2020, воскресенье, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«3%, но он не воспользовался»

1
  • 5.07.2020, 16:53
  • 5,606
«3%, но он не воспользовался»

Футбольный комментатор потроллил Лукашенко.

Комментатор АБФФ Евгений Клевец работал матч БАТЭ и "Энергетика-БГУ". И своими глазами видел блестящий гол со штрафного Шахбоза Умарова, ставший единственным и принесший "студентам", пишет by.tribuna.com.

Когда Умаров уходил на замену, включили повтор гола. Клевец отреагировал: "У Антона Чичкана, конечно, там шансов было ноль целых три десятых. Ну или 3%. Но он ими не воспользовался".

3% - это самый популярный политический мем в Беларуси прямо сейчас. В стране продолжают массово появляться креативные граффити, высмеивающее мизерный рейтинг «Саши 3%»


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина