«3%, но он не воспользовался» 1 5.07.2020, 16:53

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Футбольный комментатор потроллил Лукашенко.

Комментатор АБФФ Евгений Клевец работал матч БАТЭ и "Энергетика-БГУ". И своими глазами видел блестящий гол со штрафного Шахбоза Умарова, ставший единственным и принесший "студентам", пишет by.tribuna.com.

Когда Умаров уходил на замену, включили повтор гола. Клевец отреагировал: "У Антона Чичкана, конечно, там шансов было ноль целых три десятых. Ну или 3%. Но он ими не воспользовался".

3% - это самый популярный политический мем в Беларуси прямо сейчас. В стране продолжают массово появляться креативные граффити, высмеивающее мизерный рейтинг «Саши 3%»