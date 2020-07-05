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Ольга Николайчик находится в ЦИП на Окрестина уже 28 суток

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  • 5.07.2020, 17:09
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Ольга Николайчик находится в ЦИП на Окрестина уже 28 суток

Это вопиющее нарушение закона.

Известная активистка и режиссер Ольга Николайчик сидит в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске уже 28 суток. По закону, человек не может находится в ЦИП больше 25-ти суток, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Сегодня у активистки заканчиваются очередные сутки. Дежурный в ЦИП сказал, что она не выйдет на свободу.

Пишите письма и телеграммы: 1-ый. пер. Окрестина 36 . ЦИП. Минск. 220089, Николайчик Ольге Александровне.

Напомним, Николайчик задержали 7-го июня после ее участия в легальном пикете по сбору подписей на Комаровском рынке в Минске.

29 июня стало известно, что активистку бросили в карцер на 17 дней.


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