Министр сельского хозяйства Польши: Лучшего времени для польско-украинской дружбы не найти 5.07.2020, 17:12

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Ян Кшиштоф Ардановский

Тысячи украинцев, работающие в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

Глава польского аграрного ведомства Ян Кшиштоф Ардановский во время субботнего визита в Александрове-Куявском подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов, передает «Польское радио».

Ян Кшиштоф Ардановский, который является депутатом партии «Право и справедливость» торуньско-вроцлавского округа, добавил, что Польша - активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.

«Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее», - сказал министр сельского хозяйства и развития села Польши.

По мнению Яна Кшиштофа Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающие в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

«Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Всё это будет предметом международных переговоров», - добавил министр Ардановский.

По его мнению, приезды такого большого количества украинцев в Польшу - «это прекрасная возможность познакомиться поближе , ведь польский и украинский языки очень похожи, кроме того, в большинстве своем мы все - христиане. Познакомиться, понять способ мышления и степень впечатлительности друг друга, попросту подружиться». «Лучшего времени не найти», - заявил министр Ян Кшиштоф Ардановский.