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Медики объяснили, какие продукты категорически нельзя совмещать с лекарствами

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  • 5.07.2020, 17:17
  • 4,542
Медики объяснили, какие продукты категорически нельзя совмещать с лекарствами

К приему лекарств нужно подходить серьезно.

Зарубежные медики проанализировали имеющиеся исследования и смогли составить список продуктов, которые нельзя употреблять в пищу во время приема лекарств. Выводы специалистов были опубликованы интернет-источниками, пишет lenta.ua.

Что выяснили ученые:

- если вы принимаете любые лекарственные препараты, то вам стоит забыть о грейпфруте и его производных. В противном случае оказывается негативное влияние на печень, которое приводит к печальным последствиям;

- если пациент принимает препараты против тромбоза, то ему стоит держаться подальше от продуктов, в составе которых много витамина К. Таким примером может послужить капуста;

- препараты для снижения давления и успокоительные (против депрессии) полностью теряют свой терапевтический потенциал, если вы начали употреблять в пищу сыр.


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