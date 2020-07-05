Медики объяснили, какие продукты категорически нельзя совмещать с лекарствами 1 5.07.2020, 17:17

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К приему лекарств нужно подходить серьезно.

Зарубежные медики проанализировали имеющиеся исследования и смогли составить список продуктов, которые нельзя употреблять в пищу во время приема лекарств. Выводы специалистов были опубликованы интернет-источниками, пишет lenta.ua.

Что выяснили ученые:

- если вы принимаете любые лекарственные препараты, то вам стоит забыть о грейпфруте и его производных. В противном случае оказывается негативное влияние на печень, которое приводит к печальным последствиям;

- если пациент принимает препараты против тромбоза, то ему стоит держаться подальше от продуктов, в составе которых много витамина К. Таким примером может послужить капуста;

- препараты для снижения давления и успокоительные (против депрессии) полностью теряют свой терапевтический потенциал, если вы начали употреблять в пищу сыр.