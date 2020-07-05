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«Готова бороться за перемены в Беларуси ради дочери»

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  • 5.07.2020, 17:29
  • 2,354
«Готова бороться за перемены в Беларуси ради дочери»
Фото: «Наша Ніва»

Крик души минчанки.

Рассказ читательницы телеграм-канала «Баста» из Минска:

- Это нереально здорово чувствовать поддержку, безопасность и уважение: неважно тебе 3, 23, 53 или 83, - пишет она. - Идти по детству с папой за руку и чувствовать его силу и желание подарить тебе уверенность и счастье. Но когда ты вырастаешь, то начинаешь понимать более глобальные вещи, что папа и мама не вечны, и они, оказывается, не такие всесильные, чтобы развести все тучи руками, как казалось в детстве). Есть страна в которой ты живешь, ее уклад, правила, традиции.

Есть вещи, на которые при всем своём огромнейшем желании вас двое никак не повлияют, а если таких как вы - много, то все возможно. И ведь у каждого есть родители которые уже пенсионеры или скоро пойдут в заслуженный (и скорее всего) нищенский отпуск. А у кого-то есть дети которым жить и жить.

Смотрю на свою дочь и понимаю, что мы с мужем продолжаем дарить ей заботу, любовь, развитие. А что дальше? Поступать в университет и скорее всего диплом упадёт на полку. Неважно, что она ещё и в школу не ходила, за 26 лет я успела закончить школу, университет, сменить несколько работ, выйти замуж, родить и снова выйти на работу. Поэтому думать надо уже сегодня, а может и вчера.

Отпускать учиться за границу, а по приезду на малую родину не иметь возможности рассказать о своём обучении там ибо это реклама которая с недавних пор запрещена? Замечательная идея, но жизнь такая быстрая, и мы хотели бы с мужем на более близком расстоянии наблюдать за развитием жизни дочери, ее семьи, быть рядом, чтобы она знала, что всегда найдёт поддержку в лице своих папы и мамы. Да и себя вспоминаю, когда окончила БГУ и была трудоустроена по знакомству (без него никак), и работа мне безумно нравилась, но за эти деньги я могла оплатить только койко-место в двухкомнатной "брежневке" в Зелёном лугу. И меня 22-летнюю продолжали материально поддерживать родители, ибо не выжить в столице, а в Лепель возвращаться не хотелось.

Я оставила красивую работу преподавателя психологии на кафедре психологических дисциплин, и двинула, как многие, в продавцы. Так себе расклад.

Сегодня я абсолютно не хочу, чтобы моя дочь прошла той же дорогой, и, если есть надежда изменить что-то, я готова.


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