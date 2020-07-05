Две пенсионерки обрушили банк советника полпреда Путина 2 5.07.2020, 17:35

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Из банка исчезло 108 миллионов российских рублей.

В Екатеринбурге завершился судебный процесс по делу о банкротстве УИК-Банка, из которого исчезло больше 100 млн рублей и который остался должен вкладчикам и клиентам почти миллиард, пишет finanz.ru.

Банк, который ранее принадлежал советнику полномочного представителя президента РФ в УрФО Алексею Багарякову, лишился лицензии в 2011 году за подделку отчетности и неспособность расплатиться со вкладчиками, а в 2012-м был признан банкротом.

Продолжавшееся 8 лет следствие пришло к выводу, что виновницами хищения 108 миллионов рублей из банка являются две екатеринбургские пенсионерки - Светлана Колпакова и Марина Шумилова.

Первая оказалась на должности председателя правления кредитной организации, а другая - и.о. главы банка.

Как заявила прокуратура в обвинительном заключении, Колпакова с декабря 2009 года оформляла кредиты на компании, аффилированные с новым акционером банка - бизнесменом-строителем Максимом Хмелевым.

Шумилова, обвинявшаяся в растрате в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (статья 160 УК РФ), была приговорена к 4 годам лишения свободы условно. С заседания суда ее увезли на скорой с подозрением на инсульт.

Дело в отношении Колпаковой было прекращено по истечении срока давности.

Хмелев, которому вменялась организация растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (часть 3 статьи 33 УК РФ и часть 4 статьи 160 УК РФ), был приговорен к 4 годам 4 месяцам лишения свободы, и также условно.

Советник полпреда президента РФ Багаряков давал показания в суде в качестве свидетеля. В 2007 году он вышел из состава акционеров, но через несколько лет ценные бумаги ему вернули по решению суда.

Багаряков заявил, что с 2007 года он не принимал никакого участия в судьбе банка, не имел там ни кредитов, ни каких-то других дел. «Очень надеюсь, что все участники процесса отделаются просто испугом и благополучно переживут эти тяжелые времена», - добавил он.

Никто из фигурантов дела, которые находились под подпиской о невыезде, вину не признал. По их мнению, деньги из УИК-банка во время ликвидации вывели представители управляющих, назначенных АСВ.