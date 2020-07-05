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«Врачам запрещают ставить диагноз COVID-19 и делать тесты на коронавирус»

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  • 5.07.2020, 18:13
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«Врачам запрещают ставить диагноз COVID-19 и делать тесты на коронавирус»

Белорус обратился к медикам.

Из многих регионов страны телеграм-каналу «Баста» сообщают о том, что врачам запрещают ставить диагноз Covid-19 и делать тесты на коронавирус. Читатель обратился к медикам:

- Сейчас поступает преступный приказ не делать тесты на Covid-19, ставить обманные диагнозы и всячески скрывать статистику. Дорогие, врачи, я очень ценю то, что вы спасаете жизни.

Но зачем вы потворствуете власти? Спасать жизни ведь можно и с верными, правильными диагнозами и проводимыми тестами. Так получится спасти больше жизней.

Сначала вы соглашаетесь выполнять преступные приказы, а потом жалуетесь, что вас лишают доплат за работы с ковид-положительными. Соглашаясь с преступными приказами, вы сами подписываете устный договор о нарушении законов.

Огромная благодарность за то, что вы продолжаете делать свою работу. Но её можно делать не скрывая правду – многие из вас ведь так и поступают, несмотря на окрики начальства.


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