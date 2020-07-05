В Беларуси в I полугодии все участники рынка купили валюты на $1 млрд 192, 7 млн больше, чем продали 1 5.07.2020, 18:20

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Валюты в стране скоро не останется.

Белорусы в I полугодии купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БелТА.

За шесть месяцев этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 704,5 млн в эквиваленте, продали - $4 млрд 46,3 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $658,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $11 млрд 12,7 млн в эквиваленте, продали - $10 млрд 213,1 млн.

Чистая покупка иностранной валюты резидентами составила 799,6 миллиона долларов.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $144,5 млн в эквиваленте, продали - $409,6 млн.

Чистая продажа валюты нерезидентными составила - 265,1 миллиона.

Все участники рынка в Беларуси в первом купили валюты на $1 миллиард 192, 7 миллиона больше, чем продали.