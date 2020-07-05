19:00. Чем громче наш голос, тем ближе победа 5.07.2020, 18:46

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Солидарность без границ.

Белорусы в разных уголках страны участвуют во Флешмобе солидарности. География протеста с каждым днем расширяется.

Сегодня в 19:00 граждане нашей страны в 13-ый раз подряд распахнут свои окна и пошумят как следует. Люди открывают окна квартир, вывешивают национальные флаги, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку.

Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Протесты проходят не только в нашей стране, но и в более чем 50 городах мира. Люди выходят с плакатами и бело-красно-белыми флагами на площади и улицы во многих городах мира.

Акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.