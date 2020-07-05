закрыть
5 июля 2020, воскресенье, 19:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До начала Флешмоба солидарности осталось 5 минут

1
  • 5.07.2020, 18:55
До начала Флешмоба солидарности осталось 5 минут

Доставайте кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты.

- Друзья, до начала Флешмоба солидарности осталось 5 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты, пишет телеграм-канал «Баста».

Скоро мы начнем!

Сегодня в 19.00 мы в снова все вместе выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это ровно 2 минуты.

Напомните о флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина