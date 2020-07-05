До начала Флешмоба солидарности осталось 5 минут 1 5.07.2020, 18:55

Доставайте кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты.

- Друзья, до начала Флешмоба солидарности осталось 5 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты, пишет телеграм-канал «Баста».

Скоро мы начнем!

Сегодня в 19.00 мы в снова все вместе выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это ровно 2 минуты.

Напомните о флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.