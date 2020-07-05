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Ураган разрушил палаточный городок в Красноярском крае

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  • 5.07.2020, 19:13
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Ураган разрушил палаточный городок в Красноярском крае
Фото: МЧС России

Из-за сильного ветра на палатки с отдыхающими упали деревья.

Ураган разрушил палаточный лагерь в Дзержинском районе Красноярского края. В результате стихии палатки, в которых находились отдыхающие, оказались завалены деревьями, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«При прохождении грозового фронта поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха жителей Дзержинского района — озере Маслеево — во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС России

В главке отметили, что на палатки и автомобили упали сосны, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали. Среди потерпевших оказался 14-летний подросток. О состоянии пострадавших не сообщается.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу губернатора Красноярского края.

Фото: МЧС России

Деревья, как сообщили в ведомстве, повредили около 20 машин и сломали десять палаток. Спасатели в ходе работ по ликвидации происшествия расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. К устранению последствий непогоды были привлечены 33 человека и десять единиц техники.

Прокуратура Красноярского края начала проверку инцидента. «По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря», — говорится в сообщении.

Фото: МЧС России

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