В жару регионы остались без питьевой воды 1 5.07.2020, 19:35

4,427

В областях проблемы с водой такие же, как и в Минске.

В городе Барань (Витебская область) качество питьевой воды уже давно вызывает жалобы, некоторые — у кого есть дачи — предпочитают везти воду за несколько километров или покупать питьевую воду в магазине, пишет сайт orsha.eu.

Вот уже несколько дней из кранов дома №6 по улице Заречной течёт вода, которую не хочется использовать даже после термической обработки.

Жители дома прислали журналистам фотографии воды, за использование которой они будут платить коммунальщикам, притом, что ещё и купят воду в магазине.

Напомним, что минчане продолжают жаловаться на качество водопроводной воды.