Ученые успешно прорастили семена, которым 32 000 лет 6 5.07.2020, 19:40

7,196

Семена древнего растения находились во льду в 40 метрах под землей.

В 2012 году ученые обнаружили в сибирской вечной мерзлоте семена растений. Анализ показал, что их возраст — 32000 лет. Исследователи решили прорастить их — и эксперимент удался, пишет rusjev.net.

Исследуя гнезда древних земляных белок, российские ученые обнаружили семена древнего растения, возраст которых оценили в 32000 лет. Они находились во льду в 40 метрах под землей. По мнению исследователей, это был запас, сделанный в древности белками. При ближайшем рассмотрении семена оказались принадлежащими к виду Silene stenophylla, или смолёвка узколистная, потомки которого и сегодня широко распространены в Сибири.

Ученые решили прорастить древние семена — и, к их удивлению, попытка оказалась удачной. Исследователи долгое время не понимали, как семена сумели прожить так долго. Чтобы раскрыть эту тайну, ученые из Австрии решили провести анализ ДНК древних семян.

Исследование проводится в австрийском Университете природных ресурсов и естественных наук в Вене. Цель ученых — выяснить, каким образом растения генетически приспосабливаются к существованию в условиях сильной засухи, жары или холода. Результат исследования должен дать ценную информацию о механизмах приспособляемости растений к изменениям климата и помочь сохранить виды, которым климатические изменения угрожают уничтожением.

Кроме того, в рамках проекта ученые изучают вечную мерзлоту, которая в последние годы активно тает, чтобы понять, какие факторы в ней помогли семенам сохранить способность к росту.

«Человечество будет благодарно нам за любую информацию, которая поможет сохранить и преумножить посевы съедобных культур», — говорит профессор венского университета Маргит Лаймер, руководитель проекта.