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Как участник Флешмоба из Минска подключил весь двор

  • 5.07.2020, 19:52
  • 2,225
Как участник Флешмоба из Минска подключил весь двор

Настойчивость и упорство, которые достойны уважения.

«23 июня, в первый день Флешмоба, я вышел на балкон, чтобы посмотреть, будет ли кто-нибудь из моего двора участвовать. Немного постучав несмело по подоконнику, не найдя поддержки, пошел в квартиру.

Через 2-3 дня я решил включить «Перемен!» Виктора Цоя на другую сторону дома, в ответ услышал «Уходи!» и «Свергнем таракана». На следующий день я попытался включить музыку с балкона во двор, в доме напротив вышел мужчина с тапком.

Сегодня же я только приготовил кастрюлю, чтобы начать, как услышал и увидел человека с пластиковыми бутылками, а где-то выше также услышал стук по кастрюле», - написал участник Флешмоба из Минска.

Настойчивость и упорство, которые достойны уважения. Отличный пример!


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