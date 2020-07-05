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The Sunday Times: Китайцы обнаружили новый коронавирус 7 лет назад, но молчали

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  • 5.07.2020, 19:59
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The Sunday Times: Китайцы обнаружили новый коронавирус 7 лет назад, но молчали

Что они пытались скрыть.

Китайские ученые обнаружили штамм вируса, похожего на COVID-19, в заброшенной шахте в 2013 году, но держали в тайне открытие. Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times (перевод - apostrophe.ua).

Сообщается, что штамм, наиболее близкий к коронавирусу, в 2013 году был обнаружен в шахте, где добывали медную руду на юго-западе Китая, а впоследствии заполонили летучие мыши и крысы. Он годами хранился в вирусологической лаборатории в Ухане.

Открытие было сделано после вспышки неизвестной болезни в 2012 году. Тогда заболели шесть работников шахты, трое из которых умерли. Болезнь сопровождалась высокой температурой, кашлем и пневмонией.

Доктор Ши Джэнгли, которую ее коллеги из Института вирусологии уши прозвали "женщиной-летучей мышью", в феврале стала соавтором самой масштабной научной работы о коронавирусе. Полное генетическое описание вируса WIV из доклада Ши Джэнгли содержало образец вируса летучей мыши RaTG13 и подтвердило, что это 96,2-процентное совпадение с COVID-19.

Однако один из коллег доктора Ши утверждал, что образец RaTG13 был найден в шахте в 2013 году, но информация о родственном вирусе не поступала.

Указанную информацию вспомнили после того, как президент США Дональд Трамп в апреле заявил, что имеет "высокий уровень уверенности" в том, что COVID-19 пришел из Института вирусологии Уханя после того, как он увидел доказательства.

Также недавно в ВОЗ заявили, что Китай должен начать расследование заявлений о том, что вирус мог появиться в результате утечки из лаборатории Уханя.


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