Иранско-венесуэльский путь России 5.07.2020, 20:22

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После операции «обнуление» РФ обречена.

Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, можно назвать иранско-венесуэльским. Характеристики его общеизвестны. Режим теряет популярность в обществе, держится на прямом насилии и порожденном им страхе.

Главная опора власти - монструозные, хорошо оплачиваемые и оснащенные силовые структуры. Недовольных и просто наиболее активных людей выдавливают в эмиграцию. Лишённая шансов на жизненный успех непривелигированная молодёжь массово ненавидит режим, который запугивает и терроризирует ее.

Электоральная база властей - наиболее темная, "глубинная", пожилая часть общества. Оппозиция слаба, запугана, маргинализована или принуждена к эмиграции. В экономике - перманентный кризис, застой и стагнация.

В политической жизни - закручивание гаек, дрейф к полноценному тоталитаризму, насаждение государственной религии - культа войны в миксте с казённым православием (российский вариант боливарианства или хомейнизма).

Во внешней политике - агрессивные акции против соседей, противостояние с Западом, санкции, роль "страны-изгоя".

Все это, боюсь, - на долгие годы. Спасти страну может только счастливая случайность или, если хотите, чудо.

Игорь Эйдман, «Главред»