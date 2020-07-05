Коронавирус: как избежать заражения во время жары и пляжного сезона 1 5.07.2020, 20:34

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Важные рекомендации экспертов.

О том, как обезопасить себя во время летней жары и отдыха на пляжах, "Апостроф" поговорил с председателем правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмилой Мухарской и кандидатом медицинских наук, доцентом Федором Лапием.

Как не заразиться коронавирусом в летнюю жару на пляже?

Лапий: Никаких особых рекомендаций по сравнению с зимним периодом, непляжным сезоном нет. Мы так же говорим о дистанции, должны быть ограничены контакты с людьми. Надо соблюдать три основных правила: дистанцию, чистые руки и наличие маски в общественных местах. Маску нужно носить там, где есть тесный длительный контакт между людьми, который предусматривает расстояние менее 1,5 м.

Мухарская: Я бы обратила внимание на необходимость обработки и гигиены рук. Те, кто содержит пляжи, должны обеспечить это, позаботиться, чтобы у людей была возможность помыть с мылом руки или обработать их антисептиками.

Также по проводу масок. Если люди находятся на пляже на открытом воздухе и общаются с людьми, которых они хорошо знают, и уверены, что эти люди не являются носителями возбудителя, то можно находиться и без маски. Но если контактируют с неизвестными людьми на расстоянии менее 1,5 м, и нет уверенности, что эти люди не инфицированы, лучше общаться на открытом воздухе в маске.

Передается ли коронавирус через воду?

Лапий: Не надо путать капельный путь передачи и передачу через воду. Не доказано, что коронавирусом можно заразиться, находясь в воде.

Защищает ли солнце от Covid-19, минимизирует ли оно риск заражения?

Лапий: Были надежды, что летом коронавирус отступит именно из-за действия солнца и ультрафиолета. Но, как видим, количество случаев в Украине растет, несмотря на жару, на большое количество солнца. Это мы уже увидели на примере Южного полушария - вспомнить ту же Бразилию, страны Африки или Азии, которые находятся у экватора, то же самое - Индия. Поэтому надеяться, что солнце будет сильным союзником, к сожалению, не можем.

Мухарская: Солнечные лучи влияют непосредственно на сам возбудитель и, конечно, при сухой погоде должны убивать вирус. Но мы видим, что даже в такую жару коронавирус выживает, активно распространяется. И 100-процентной гарантии, что ты не заразишься, если будешь на солнце, нет. Дистанция, маски и гигиена рук более надежные средства защиты.

Сейчас много мух, комаров и клещей. Есть ли риск заразиться коронавирусом от них?

Мухарская: Нет. Насекомые не переносят возбудитель Covid-19, и нет ни одного исследования, что он так передается.

Как влияет сильное потоотделение на распространение коронавируса? Например, когда люди касаются друг друга в тесных маршрутках.

Лапий: Никак. Если вы не будете облизывать кожу больного - то нет. Во-первых, не доказано, что вирус передается с потом. Во-вторых, имеет значение капельный способ передачи, то есть чтобы вирус попал в дыхательные пути.

Мухарская: Нет такой информации, чтобы вирус передавался через кожу. Он передается через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нос и через глаза.

B соцсетях есть возмущения, что маски в жару опасны, что они быстро мокнут, потеют, там размножается патогенная микрофлора, и ты рискуешь заразиться даже не Covid-19, а другими, более привычными болезнями.

Лапий: эффективный способ избежать Covid-19 - это избегать мест, где вы будете с людьми в тесном контакте. Если вы не можете этого сделать - носите маску. Если речь идет об улице, где есть ветер, где нет близкого длительного контакта с другими людьми, то для чего носить маску? Если ты заходишь в транспорт, то маска нужна.

Люди сейчас, кажется, перестали верить в Covid-19 и его опасность. Но для некоторых он является уже реальной историей, потому что познакомил этих людей с реанимацией. Мы можем долго рассуждать об опасности масок, но там где есть риск заражения, их надо использовать. Чтобы уменьшить негативные последствия ношения масок летом, не надо подвергать себя риску - избегайте контактов и не идите на пляж.

Мухарская: Ношение масок имеет определенные правила, и их надо соблюдать. Одно из них - если одноразовая маска становится влажной, ее надо сменить и в дальнейшем применять нельзя. Рекомендуется менять маски каждые 2-3 часа, но если она пришла в негодность, загрязнилась или стала влажной раньше, ее надо сменить.