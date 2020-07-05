В Бразилии прошли массовые протесты против действий президента 5.07.2020, 20:49

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Жаир Болсонару

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Жители страны добиваются введения карантина.

В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, который игнорирует смертельную пандемию COVID-19. Об этом сообщает Aljazeera в воскресенье, 5 июля, пишет unian.net.

"Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию", - сказано в сообщении.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), Бразилия находится на втором месте по количеству случаев коронавируса – 1 577 004, а также по количеству жертв – 64 265 человек.

Накануне бразильское правительство приостановили публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.