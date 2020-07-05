Ученые раскрыли загадку насекомых времен динозавров 5.07.2020, 20:59

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Насекомых возрастом около 99 миллионов лет нашли в янтаре.

Палеонтологи из Китая раскрыли один из секретов древних насекомых, живших во времена динозавров. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the Royal Society B, пишет сайт facenews.ua.

Останки насекомых возрастом около 99 миллионов лет нашли в янтаре на севере Мьянмы. Тридцать фрагментов времен мелового периода специалисты изучили под электронным микроскопом.

Впервые в истории исследований ученые увидели, что насекомые сохранили свою естественную окраску.

Оказалось, что паразитические осы-блестянки времен динозавров очень похожи на своих современных сородичей. Они имели сине-зеленую расцветку. Многие жуки и мухи мелового периода также были окрашены в фиолетовый и синий цвета.

При более детальном исследовании оказалось, что наноструктуры, придающие блестящую окраску насекомым, в большинстве случаев разрушаются во время формирования янтаря. Поэтому подавляющее большинство подобных находок являются "обесцвеченными".