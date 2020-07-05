В Вашингтоне забросали тапками «таракана» 5.07.2020, 21:21

Фото: novychas.by

Возле посольства Беларуси в Вашингтоне прошли уже три акции протеста.

4 июля белорусы в Вашингтоне и окрестностях собрались на свой третий протест возле белорусского посольства, пишет «Новы час». Прошлые митинги состоялись 12 и 27 июня.

«Народ Беларуси по праву заслуживает того, чтобы к нему относились с достоинством и уважением, включая уважение его прав на свободу выражения мнений, мирные собрания и объединения», - сказал правозащитник Вячеслав Бортник в Вашингтоне.

«Мы будем выходить до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные», - заявил организатор протестов Алексей Хольченя.

Кульминацией протеста стало забрасывание тапками таракана.

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by

Фото: novychas.by