«Пока не столкнулась, думала: коронавирус – ерунда какая-то» 4 5.07.2020, 21:32

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Бобруйчанка рассказала о том, как переболела COVID-19.

53-летняя Наталья перенесла инфекцию COVID-19. Она рассказала «Вечернему Бобруйску», что при этом чувствовала и как лечилась.

Наталья работает в сфере услуг. Она говорит, что до того, как заболела, относилась к коронавирусу несерьезно: ну мыла руки, ну иногда пользовалась антисептиком...

– Мне сначала вообще казалось, что ажиотаж этот искусственно создан, – признается женщина. – Я оставалось спокойной, когда в Интернете каждый день сообщали о росте заболеваемости, когда на работе появились люди, которые панически боялись коронавируса... И когда последние мне говорили, что я безалаберно отношусь к этому, я им отвечала в духе: «Чему быть – того не миновать». Я спокойно ездила в общественном транспорте без маски, спокойно ходила в магазин, по улицам...

Однажды утром я шла на работу, и вдруг почувствовала слабость, головокружение. Но я тому нашла свои объяснения. Тогда было очень холодно и на улице, и дома, и на работе. Я в квартире постоянно включала газ, чтобы согреться. Мне от этого газа было уже плохо, я постоянно чувствовала его запах, даже на улице. Решила, что слегка отравилась. Пришла на работу, сказала, что мне плохо. Потом у меня начался озноб, я надела на себя все, что было, и укуталась в плед. Коллеги побежали искать градусник. Я измерила температуру. Она была 37,2. Они же отправили меня в поликлинику.

Когда я пришла туда, на входе медработник спросила, есть ли у меня температура. Услышав утвердительный ответ, предложили зайти в определенный кабинет. Там сидела врач в биозащитном костюме. Она не слушала меня и не осматривала. Спросила, какая температура, какие еще симптомы. Я сказала, что температура небольшая, немного покашливаю. Меня сразу отправили на снимок, сказали сдать кровь и прийти на прием на следующий день.

Утром просыпаюсь – температура 36,6, и за все дни моей болезни она больше ни разу не поднялась. И обоняния я не теряла. Это меня и сбило с толку.

На следующий день я снова пришла к врачу. Говорит: снимочек у вас хороший, пневмонии нет. Сделать тест не предложила. Выписала антибиотик «Амоксиклав», лекарство от кашля и открыла больничный. Сказала прийти на прием через пять дней. Я была уверена, что через пять дней мне закроют больничный, но самое страшное только начиналось.

На третий день после приема антибиотика у меня начались сильная рвота, диарея и слабость. Одновременно с антибиотиком я пила фермент, чтобы не развивался дисбактериоз, но мой организм уже отказывался принимать и то, и другое. Чтобы я ни съела или ни выпила, сразу начиналась рвота.

В назначенный день я пришла к врачу и сказала, что мне очень плохо. Она велела прекратить пить антибиотик, пояснила: причиной моего состояния может быть дисбактериоз.

Но даже после отмены антибиотика мне не становилось лучше: постоянно болел желудок, была сильная изжога, я совсем перестала есть. Пролежала 10 дней, можно сказать, трупом. Эти дни были адом, я такого врагам не пожелаю. Не было сил даже дойти до туалета, не хватало воздуха, я просто задыхалась.

Мне продлили больничный, порекомендовали жесткую диету.

В один из этих дней мне позвонила коллега и сообщила, что у нее подтвержденный ковид. К слову, у нее симптомов заболевания не было совсем, ей сделали тест, потому что была такая необходимость по работе.

И тогда весь наш коллектив (он у нас небольшой) посадили на самоизоляцию и у всех взяли тесты на коронавирус. Они оказались подверженными еще у четырех человек, в том числе у меня.

Лечение мне больше никакое не назначали. Участковый врач ежедневно звонила, спрашивала, как самочувствие. После того, как я села на жесткую диету, мне стало чуть лучше.

На самоизоляции я находилась 21 день, именно столько, пояснили, живет этот вирус. Недавно мне закрыли больничный, я вышла на работу. Чувствую себя гораздо лучше, но одышка и слабость пока остались.

Кстати, моя коллега, которая без конца мыла руки, протирала столы, ручки, телефон, везде носила маску, тоже переболела ковидом.

Повторюсь, коллега, которой первой сделали тест, даже не подозревала, что болеет. И сколько таких людей ходит по улице, ездит в транспорте!.. Мы понятия не имеем, здоровы ли наши соседи, родные, с которыми мы постоянно общаемся. У моего сына и моего внука брали тесты, так как они являлись контактами первого уровня, у них отрицательные. Хотя мы живем все вместе. Здесь, я считаю, кому как повезет: кто-то заболеет, кто-то проскочит, кто-то переболеет и не узнает об этом, а кто-то умрет.