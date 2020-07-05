Эксперт: Курс доллара продолжит подъем 5.07.2020, 21:56

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Что будет с белорусским рублем на следующей неделе?

Курс доллара на БВФБ может продолжить подъем. В понедельник 6 июня не исключен скачек курса примерно на 1%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Как и прогнозировалось, на прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже значительно вырос: – на 1,6% (до 2,4214 рубля за доллар 2 июля). Аналогичный курс евро за прошедшую неделю поднялся на 2,1% и достиг 2 июля 2,7311 рубля за евро.

В то же время, средневзвешенный курс российского рубля уменьшился за неделю на 0,4% и составил 2 июля 3,4359 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю увеличилась на 0,7%, а биржевой объем торгов иностранными валютами в среднем за день составил 94,8 млн. рублей против 73,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Пока в Беларуси сохраняются девальвационные ожидания населения, что приводит к превышению спроса на валюту со стороны физических лиц над ее предложением на внутреннем валютном рынке РБ.

Таким образом, пока оснований для прекращения ослабления белорусского рубля не видно. Можно ожидать, что на текущей неделе стоимость валютной корзины вырастет еще примерно на 0,5%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

На прошедшей неделе европейская валюта сумела укрепиться по отношению к американской, что было вызвано ростом оптимизма в отношении пандемии коронавируса. Появилась новость о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса, а что касается заболеваемости, то она растет в Америке, но не в Европе и в Китае. В США заболеваемость превысила 50 тыс. человек в день, а член команды Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи сообщил, что не исключает роста числа заболеваний до 100 тыс. в день.

Однако в конце недели доллар сумел отыграть часть потерь. Это произошло после появления хорошей статистики о занятости в США. Количество рабочих мест в США в июне выросло по сравнению с маем на 4,8 миллиона, а безработица снизилась до 11,1% с 13,3% в мае. Тем не менее, занятость в стране еще остается на 14,66 млн. человек меньше по сравнению с февралем. Более того, Энтони Фаучи сообщил о выявлении нового штамма вируса COVID-19, который может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие разновидности вируса.

Таким образом, ситуация в мировой экономике и с пандемией продолжает оставаться неопределенной, что препятствует росту курса евро на форекс. Поэтому можно ожидать, что рост курса евро на прошедшей неделе не получит продолжение, и европейская валюта скорректируется вниз на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Исходя из сделанных прогнозов, можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на БВФБ снова вырастет, примерно на 0,5-1%. Курс российского рубля может увеличиться в немного большей степени.

Прогноз на понедельник 6 июля

В пятницу 3 июля в Беларуси был выходной день, поэтому на БВФБ не были отражены изменения курсов валют за рубежом в этот день, и они проявятся в понедельник 6 июля.

Курс евро на рынке форекс за пятницу опустился примерно на 0,5% – до 1,1246 доллара за евро.

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,2% — до 71,37 рубля за доллар.

Исходя из этих данных, можно прогнозировать рост курса доллара на БВФБ на открытии торгов в понедельник 6 июля примерно на 1%.