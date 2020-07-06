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«Вторая волна»: в Испании вернули карантин еще в одном регионе

  • 6.07.2020, 7:41
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«Вторая волна»: в Испании вернули карантин еще в одном регионе
Фото: catalunya.ru

Ограничения введены на на побережье.

В Испании с понедельника, 6 июля, снова будет введен карантин для жителей курортного района на северо-западе страны. Накануне карантинные меры были возвращены в Каталонии.

Как сообщает AFP, с полуночи 6 июля, карантинные ограничения введены для жителей 14 муниципалитетов, расположенных в провинции Луго (Галисия). В них проживают примерно 70 тысяч человек. «Сейчас у нас 106 случаев заболевания, на 21 больше, чем день назад», — объявил накануне на пресс-конференции в больнице Луго господин Хесус Васкес Алмуина, главный санитарный врач автономной области Галисия.

Карантин пока введен на 5 дней, решение о его возможном продлении будет принято в зависимости от санитарной ситуации. Как сообщает издание Heraldo, на это время, помимо прочего, будет закрыто побережье.

Накануне на северо-востоке страны карантин был возвращен примерно для 200 тысяч человек, проживающих в Каталонии: в городе Льейда (столице одноименной провинции), а также в его окрестностях в районе Сегриа.

Напомним, чрезвычайное санитарное положение в Испании было отменено всего две недели назад, 21 июня. Карантинные меры в стране действовали более 3 месяцев. Испания — одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира, от COVID-19 здесь умерло 28 325 человек.


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