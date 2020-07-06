Брестские активисты поставили условия властям 3 6.07.2020, 7:56

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Фото: tut.by

Участники протестов против строительства вредного завода встретились с чиновниками.

На этот раз противники проблемного производства встретились с чиновниками Брестского райисполкома.

Новая встреча по старой проблеме проходила по привычному сценарию. Активисты собрались около 12.00 на площади Ленина, где два с половиной года они каждое воскресенье кормят голубей в знак протеста против строительства предприятия.

Как и в прошлое воскресенье, ОМОН вытеснил «аккумуляторщиков» с места сбора в аллею за памятником Ленина. Тем, кто возмущался, милиционеры объясняли, что на все их вопросы ответят в актовом зале горисполкома, где на 12.30 была назначена очередная встреча по референдуму о судьбе аккумуляторного завода. В прошлое воскресенье активисты обсуждали вопросы организации плебисцита с городскими властями. В это — с районными, пишет tut.by.

В итоге на встречу пришло около 100 человек. В президиуме сидели председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук и его заместитель Павел Волынец.

«Как можно проводить референдум, если завод опасен?»

Первый вопрос, который вынесли на обсуждение, — география референдума. Если с Брестом все понятно — город участвует в голосовании полностью. То с районом есть нюансы. Проводить референдум на территории всех сельсоветов отказались. Участники встречи пришли к мнению, что есть лишь два варианта. Первый — провести местный плебисцит в Бресте и Тельминском сельсовете, который соседствует с аккумуляторным заводом. Второй — подключить к голосованию помимо областного центра все населенные пункты, которые попадают в 10-километровую зону вокруг предприятия. Это четыре сельсовета: Тельминский, Чернинский, Радваничский и Муховецкий.

Также председатель райисполкома напомнил, что ранее противники аккумуляторного завода уже пытались инициировать проведение местного референдума по заводу. В тот раз их инициативную группу власти даже не зарегистрировали.

— В проведении референдума было отказано, поскольку запрещение любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству аккумуляторных батарей, не входит в компетенцию ни районного совета депутатов, ни районного исполнительного комитета. Это первое. А второе — этот вопрос уже урегулирован законодательством Беларуси, так как строительство завода вошло в пятилетнюю инвестиционную программу строительства Республики Беларусь, которая утверждена президентом. Но сейчас, в связи с тем, что есть поручение Лукашенко провести референдум, у нас эта возможность появилась, — объяснил Владимир Сенчук.

Активисты напомнили о своем требовании провести до референдума общественные обсуждения отчета о воздействии аккумуляторного завода на окружающую среду.

— Как можно проводить референдум, если завод опасен? Надо доказать, что он безопасен. Все просто, — подчеркнул активист Виталий Казак.

Председатель райисполкома в ответ пообещал, что встретится с новыми собственниками аккумуляторного завода и предложит им зан яться этим вопросом:

— Они (новые владельцы предприятия) должны инициировать проведение нового общественного обсуждения отчета об ОВОС. Они должны обратиться в исполком с таким решением.

«Штрафы, которые нам давали, необоснованны»

Владимир Сенчук также отметил, что никто не хочет, чтобы на территории района работало вредное производство:

— Мы сейчас все понимаем, что надо было обсуждения более широко объявлять и рассматривать. Думаю, что нет ни одного, кто бы в этом сомневался. Если бы мы могли заглядывать в будущее и знали бы, что такое предприятие будет… Вы не думайте, что администрация райисполкома или жители за то, чтобы построить вредное производство. И я, и все присутствующие сегодня чиновники в зале против вредного производства на территории Брестского района.

Виталий Казак

Противники завода также потребовали отменить многочисленные штрафы, которые получили активисты за акции протеста против предприятия. Речь идет о десятках тысяч рублей.

— Штрафы, которые нам давали, необоснованны. Это были форс-мажорные обстоятельства, когда нам нужно было защитить интересы своей семьи, своего города, своей страны. Даже такой ценой: ИВСы, штрафы. Пусть поскорей нам вернут деньги, которые мы заплатили, и отменят те штрафы, которые были назначены, — выступил Виталий Казак.

— Вы признаете незаконными аресты людей, которые боролись и получили по 15 суток? Вы признаете как власть, что это незаконно было? — спросили из зала.

— Это не совсем ко мне вопрос, — ответил Владимир Сенчук.

Встреча продолжалась полтора часа. По ее итогам в ближайшее время из числа активистов будет сформирована инициативная группа по проведению местного референдума. После этого стороны перейдут от обсуждений к конкретным действиям.