Татьяна Северинец: В Беларуси началась акция массового неповиновения 8 6.07.2020, 8:09

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Фото: tut.by

Белорусы отказываются участвовать в офицальных мероприятиях.

Об этом в интервью Сharter97.org заявила витебская активистка, мать находящегося под арестом лидера белорусской оппозиции Павла Северинца Татьяна Северинец:

- Amnesty International признала Павла узником совести. Насколько для него сейчас важна наша и международная поддержка?

- Важна солидарность не только для Павла, которого признали узником совести. Во-вторых, все те, кто стал на путь борьбы с этим режимом — уже узники совести. Мы помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, ходим на суды, оплачиваем штрафы. Однако скажу, что и этого не достаточно.

Знаю, что есть случаи такой же жертвенности и готовности среди людей, которые работают в силовых структурах. Многие уходят из органов. Есть позиции их жен и семей, которые говорят, что лучше пить воду и есть черных хлеб, но быть в мире с собой. Прекрасно, когда такие мысли появляются у наших людей, это дает надежду и силу.

Хотела бы обратиться к людям, которые арестовывали моего сына и сказать, что я не знаю, кто их родил, кто воспитывал и учил. Они необразованные, бессовестные, чудовищные людишки. Если бы они были людьми, у которых есть гордость и честь, вспомнили бы, что в жизни существует «эффект бумеранга»: все к тебе обязательно вернется.

Когда Павел на сутках — это всегда очень тяжело для меня. В этот раз происходящее просто переходит все границы.

Только солидарность может поддержать людей, которые оказались в таких условиях, как Павел, Николай Статкевич, Дмитрий Козлов. Сейчас появилось предложение от жительниц Бобруйска создать женское движение.

Во-первых, декларированные гендерные права работают только на словах. Мы постоянно слышим в выступлениях Лукашенко «кто такая женщина» и «где ее место». Во-вторых, белоруски ужасно страдают: жены, мамы, сестры, невесты тех мужчин, которых забрала власть. Посмотрите, что чувствует Марина Адамович, что чувствует невеста Димы Козлова, что чувствует моя Олечка. Поэтому мы решили объединиться, чтобы противостоять и требовать от властей освобождения наших близких и родных. Любое объединение — это хорошо, но нужно, чтобы поднялся весь белорусский народ.

- Белорусская диаспора в Литве передала президенту Гитанасу Науседе обращение о введении санкций против режима Лукашенко. О возможности таких мер уже открыто заявляют депутаты Европарламента и европейские политики. Насколько жесткими должны быть санкции против режима, который пытает своих граждан?

- Конечно, санкции за это нужно было ввести еще вчера. Во-вторых, у нас декларируется, что мы «победили COVID-19», однако это очередная ложь, от которой просто выворачивает наизнанку. Запад должен обратить внимание и на это.

Читаю у знакомых, сколько людей переболело, сколько умерло, на это уже не хватает слез. В этих бедах снова виноват режим, который не стукнул пальцем о палец, чтобы помочь в этой ситуации.

Даже я два с половиной месяца была волонтером в Витебске. Сорок лет не сидела за швейной машинкой, но мне ее привезли и я шила днями и ночами все то, что нужно было врачам. Мало того, что идет вранье отовсюду, так медикам запретили принимать наши средства защиты, хотя они качественные и очень востребованы. Водителям санитарных машин запретили надевать защитные комбинезоны, чтобы «не пугать людей».

В результате люди расслабились. Сейчас мало кто даже в магазине носит маску. Нет никакой рекламы, которая бы призывала остерегаться и следить за собой, но ведь вирус разъедает людей и не дает дышать. Страшнее коронавируса — только наша власть. Поэтому международное давление очень важно, если власти не слышат голос собственного народа, то пусть услышат заявления европейских политиков.

- Чем могут быть вызваны такие неадекватные действия белорусских властей?

- Власти просто в истерике от страха. Недавно разместила в Сети военную присягу, которую дают солдаты и милиционеры, поступающие на службу. Там ведь ни слова не сказано о том, что нужно служить Лукашенко. Там сказано «служить белорусскому народу и защищать конституцию РБ». Президент — это нанятый обществом менеджер, a Лукашенко решил, что ему это дали эту должность пожизненно, мол, мы его сами выбрали. Тебе люди поверили, а ты обманул всех от мала до велика!

- Что из событий в стране и мире дает вам надежду на скорые перемены?

- Происходящее нельзя даже сравнивать с ситуацией, которая была в прошлые годы. Даже в декабре 2019 года, когда люди выходили в защиту независимости, нас было меньше. Сейчас многие открыли глаза, проснулись, увидели, что происходит.

Кто-то просто стал сторонником перемен, кто-то возлагает надежды на Бабарико и Тихановского. Белорусы поверили, что изменить ситуацию возможно. Главное, что люди уже освобождаются от страха.

Недавно судили девушку, которая оказалась на митинге совершенно случайно. Она никогда раньше не протестовала, но попала под раздачу, получила штраф. Теперь ходит по всем судам и протестует, потому что ей стало не все равно. Она просто увидела, как это происходит с другими, не хочет без причины отвечать за то, что вышла на улицу, платить деньги этому режиму.

Началась акция массового неповиновения: неучастие в государственных праздниках, в акциях, которые организовывает власть.

Теперь нужна общенациональная забастовка. Начальник не платит зарплату на предприятии? Не нужно и работать! Давайте пересмотрим, что такое профсоюзы и зачем их когда-то создавали.