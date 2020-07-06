Ученые объяснили, почему снег в Альпах стал розовым 1 6.07.2020, 8:15

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Фото из открытых источников

Лед также стал быстрее таять.

Ученые в Италии исследуют таинственное появление розового снега на ледниках в Альпах. Этот цвет вызван водорослями, которые ускоряют последствия изменения климата.

Точное происхождение водоросли неизвестно, но итальянские исследователи полагают, что розовый снег на части ледника Пресена, вероятно, вызван растением из Гренландии, пишет nv.ua.

«Водоросль не опасна, это естественное явление, которое происходит во время весенних и летних периодов в средних широтах, но также и у полюсов», — сказал Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.

Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед. Обычно лед отражает более 80 процентов солнечного излучения обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее.

По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей, которые добавляют красные оттенки к белому льду в Пассо-Гавия на высоте 2618 метров.

«Все, что затемняет снег, заставляет его таять, потому что ускоряет поглощение радиации. Мы пытаемся количественно оценить влияние других явлений, помимо человеческого, на перегрев Земли. Присутствие туристов и подъемников также может оказать влияние на водоросли», — сказал Ди Мауро.