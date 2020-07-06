Правящая партия побеждает на парламентских выборах в Хорватии 6.07.2020, 8:21

Фото: Luka Klun/PIXSELL

Оппозиция также получила значительное количество мест в парламенте.

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Хорватии победу одержала партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича.

Входящие в состав правящей коалиции, смогут получить 61 место в парламенте из 151, сообщил институт Ipsos в воскресенье, 5 июля, сославшись на опрос проголосовавших избирателей, передает DW.

В свою очередь оппозиционный альянс социал-демократов "Перезагрузка" под эгидой Социал-демократической партии, которую возглавляет Давор Бернардич, получит 44 места в хорватском саборе. На третьем месте - новая националистическая партия музыканта Мирослава Скоро, которой, по данным экзитполов, удалось заручиться 16 местами в однопалатном парламенте страны.

В выборах имели право участвовать 3,8 миллиона избирателей. В связи с угрозой заражения коронавирусом на избирательных участках действовало правило обязательного ношения защитных масок. Кроме того, избирателей попросили принести свои ручки.