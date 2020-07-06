Артем Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом 2 6.07.2020, 8:37

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АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Фото: dynamomania.com

Ответственность за это несут власти, запретившие спортсменам уйти на карантин.

Как стало известно Tribuna.com, общее количество зараженных коронавирусом в брестском «Динамо» достигло 15 человек.

Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что АБФФ отказала «Динамо» в переносе игры со «Смолевичами». Ожидается, что со «Слуцком» в следующем туре сыграет дублирующий состав.

2 июля Александр Лукашенко сказал о коронавирусе: «Уже сегодня можно сказать: мы победили».