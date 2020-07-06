В Сети появилось видео погони со стрельбой в Волковыске 1 6.07.2020, 8:57

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Подробности произошедшего устанавливаются.

В Волковыске вечером 5 июля при попытке задержать мужчину на Renault милиция применила табельное оружие. Момент погони за злоумышленником опубликован «Минск-Новости».

Инцидент произошел около 21:10. Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов ГАИ об остановке и увеличил скорость. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Департамента охраны преследовали нарушителя, и в какой-то момент мужчина остановился.

Один из милиционеров попытался достать ключи из замка зажигания, но водитель вновь нажал на педаль газа, и милиционер оказался на капоте. Чтобы остановить иномарку, сотрудники Департамента охраны открыли огонь по колесам.

Выяснилось, что за рулем находился 26-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, он задержан. В результате стрельбы пострадавших нет. Подробности произошедшего устанавливаются.