закрыть
6 июля 2020, понедельник, 11:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сети появилось видео погони со стрельбой в Волковыске

1
  • 6.07.2020, 8:57
  • 5,054
В Сети появилось видео погони со стрельбой в Волковыске

Подробности произошедшего устанавливаются.

В Волковыске вечером 5 июля при попытке задержать мужчину на Renault милиция применила табельное оружие. Момент погони за злоумышленником опубликован «Минск-Новости».

Инцидент произошел около 21:10. Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов ГАИ об остановке и увеличил скорость. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Департамента охраны преследовали нарушителя, и в какой-то момент мужчина остановился.

Один из милиционеров попытался достать ключи из замка зажигания, но водитель вновь нажал на педаль газа, и милиционер оказался на капоте. Чтобы остановить иномарку, сотрудники Департамента охраны открыли огонь по колесам.

Выяснилось, что за рулем находился 26-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, он задержан. В результате стрельбы пострадавших нет. Подробности произошедшего устанавливаются.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина