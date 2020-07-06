закрыть
6 июля 2020, понедельник, 11:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эпидемия Covid-19 в Пинске: медикам запрещают ставить диагноз

7
  • 6.07.2020, 9:33
  • 4,551
Эпидемия Covid-19 в Пинске: медикам запрещают ставить диагноз
ФОТО: 1PROF.BY

Люди возмущены.

Эпидемия Covid-19 в Пинске по-прежнему в полном разгаре, но диагноз "коронавирус" не ставят. Телеграм-каналу Баста пишут жители города.

"В Пинске тесты на коронавирус не делают, ставят разные диагнозы, - рассказал наш читатель. - Болел неделю, высокая температура, полное отсутствие сил, вкусов и запахов. Диагноз - ОРВИ.

Случилось так, что обострился панкреатит, вызвал скорую, там спрашивают какой диагноз в больничном. Назвал код, приехали, завезли в больницу. Лежу с другими людьми и думаю, а чем болел до этого? Если "корона" – то скольких успел заразить?"

"Эпидемия в Пинске по-прежнему в полном разгаре, - сообщает жительница города. - Вчера забрали целую семью на Парковой, соседей. Больница в Молотковичах заполнена, в центральной – в Пинске – несколько этажей под "ковид" и пневмонию". Но уже неделю диагноз "коронавирус" не ставят".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина