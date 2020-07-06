Эпидемия Covid-19 в Пинске: медикам запрещают ставить диагноз 7 6.07.2020, 9:33

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ФОТО: 1PROF.BY

Люди возмущены.

Эпидемия Covid-19 в Пинске по-прежнему в полном разгаре, но диагноз "коронавирус" не ставят. Телеграм-каналу Баста пишут жители города.

"В Пинске тесты на коронавирус не делают, ставят разные диагнозы, - рассказал наш читатель. - Болел неделю, высокая температура, полное отсутствие сил, вкусов и запахов. Диагноз - ОРВИ.

Случилось так, что обострился панкреатит, вызвал скорую, там спрашивают какой диагноз в больничном. Назвал код, приехали, завезли в больницу. Лежу с другими людьми и думаю, а чем болел до этого? Если "корона" – то скольких успел заразить?"

"Эпидемия в Пинске по-прежнему в полном разгаре, - сообщает жительница города. - Вчера забрали целую семью на Парковой, соседей. Больница в Молотковичах заполнена, в центральной – в Пинске – несколько этажей под "ковид" и пневмонию". Но уже неделю диагноз "коронавирус" не ставят".

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