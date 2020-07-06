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Белорусы все чаще отказываются от любых покупок

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  • 6.07.2020, 9:51
  • 4,901
Белорусы все чаще отказываются от любых покупок
Фото: charter97.org

Официальная статистика говорит о наступлении тяжелых времен для людей.

Индикатором того, что «все плохо», являются данные о продажах товаров в розницу. В этом отношении хуже всего приходится регионам. Розничный товарооборот в Беларуси падает уже 2 месяца подряд, пишут banki24.by.

По сравнению с 2019 годом в апреле продажи ритейла сократились на 4%, в мае — на 3,2%. Снижение товарооборота обычно является следствием двух вещей — падения доходов и/или уменьшения потребительского кредитования.

Данных о доходах за май еще нет (появятся в середине июля), но апрельские четко указывают на негатив. Задолженность по потребительским кредитам снизилась и в апреле, и в мае.

Для современной Беларуси это редкое явление: падения на рынке потребкредитов не было 44 месяца подряд. Видимо, банки не рискуют кредитовать белорусов. Их не устраивают те ограничения, которые ввел и не хочет отменять НБРБ.

Роль потребительского кредитования хороша видна по динамике продаж продуктов и непродтоваров. Если товарооборот продтоваров еще худо-бедно растет к 2019 году, то продажи непродовольственных товаров съехали вниз. За апрель товарооборот непродтоваров упал на 10,7%, за май — на 8,7%.

Глубина падения отличается по территориям страны. Например, в Брестской области товарооборот в апреле снизился на 4,8%, в мае — на 4,2%, в Витебской — на 8% и 7,5%, в Гомельской — на 2,8% и 3,7%, в Гродненской — на 5,3% и 5,4%, в Могилевской — на 2,1% и 3,9%. В Минской области товарооборот продолжает расти (+8,2% и +10,4%), но это связано с успехами ритейла в ближнем заМКАДье. Там расположены крупные торговые точки, которые обслуживают жителей столицы и Минского района.

В Минске розничные продажи сократились к 2019 году на 8,8% в апреле и на 7,2% в мае. Причем интересно, что в столице упал и оборот продовольствия, и продажи непродтоваров. Вряд ли минчане сильно охладели к шопингу. Такая динамика может быть связана с тем, что в 2020 году крупная торговая сеть поменяла адрес «прописки» со столицы на область.

До 2 квартала 2020-го в целом по Беларуси розничные продажи росли 35 месяцев подряд. За счет инерции товарооборот за 5 месяцев находится в небольшом плюсе. Если копнуть глубже и пойти в регионы, то во многих из них дела весьма плачевны.

За январь—май в Витебской области продажи товаров сократились к 2019 году на 1,8%. Витебщина находится на последнем месте в стране по динамике продаж. В Беларуси есть 118 районов и 10 городов областного подчинения.

По итогам 5 месяцев в 25 городах и районах сократились розничные продажи. При этом в 4 районах (Городокском, Кормянском, Ельском и Дубровенском) падение идет второй год подряд. Большинство из упавших регионов являются приграничными. Участки госграницы имеются в Полоцком, Городокском, Наровлянском, Ветковском, Хотимском, Поставском, Островецком, Каменецком, Ошмянском, Ельском, Верхнедвинском, Гродненском, Малоритском, Брестском, Браславском, Дубровенском, Вороновском и Берестовицком районах.

Негативные результаты у названных районов скорее всего связаны с обвалом торговли с заезжими и транзитными иностранцами. В марте из-за коронавируса от Беларуси отгородились все соседи. Это привело к снижению транспортных потоков через границу и почти обнулило перемещение людей в/из страны.


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