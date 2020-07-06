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Умер известный итальянский композитор Энио Морриконе

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  • 6.07.2020, 10:03
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Умер известный итальянский композитор Энио Морриконе
Энио Морриконе
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ему был 91 год.

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщил в понедельник новостной телеканал Rainews24, пишет "Медуза".

Морриконе, удостоенный двух премий "Оскар", скончался в ночь на понедельник в одной из римских клиник "от последствий падения". Несколько назад он сломал бедро.

В основном композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Морриконе — обладатель двух премий "Оскар", а также множества других наград.

За музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.


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