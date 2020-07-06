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Голливудский актер Элайджа Вуд поддержал Виктора и Эдуарда Бабарико

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  • 6.07.2020, 10:12
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Голливудский актер Элайджа Вуд поддержал Виктора и Эдуарда Бабарико

Звезда «Властелина колец» процитировал культовый фильм.

Американский актер Элайджа Вуд, наиболее известный своей ролью хоббита Фрода в киномире «Властелина колец», записал видео в поддержку потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Видеообращение в своем Instagram поместила девушка сына политика Эдуарда – Александро Зверева, передает «Белсат».

«Я желаю вам наилучшего. Я желаю вам и вашему сыну оставаться сильными. Надеюсь, вы окажетесь на свободе и все это останется в прошлом», – подчеркнул актер.

Чтобы поддержать задержанных, Элайджа Вуд также процитировал «Властелина колец»:

«В мире есть доброта, мистер Фродо. И она достойна, чтобы за нее бороться».

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико и его сын, а также глава штаба Эдуард Бабарико находятся в заключении с 18 июня.

Бабарики являются фанатами «Властелина колец».


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