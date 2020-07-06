Путин попал в зависимость от номенклатуры 2 Иван Яковина

6.07.2020, 10:25

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Иван Яковина

Что на самом деле ждет Россию?

Центральная избирательная комиссия РФ огласила официальные результаты так называемого «всенародного голосования» по поправкам в конституцию.

По ее данным, за объявление Владимира Путина вечным российским царем проголосовали 78% избирателей, против — 21%.

Сразу надо сказать, что цифры эти — полностью фальшивые. Они даже приблизительно не соответствуют действительности.

Дело в том, что администрация президента заранее потребовала от руководства регионов 72% за поправки при 65% явки. Но некоторые регионы, типа северокавказских, традиционно перевыполняют план по фальсификациям, рисуя 99% «за».

Отсюда и официальные 78% поддержки поправок, то есть даже больше, чем поддержка самого Владимира Путина на прошлых выборах 2018 года. Но есть ли какие-то доказательства того, что цифры тупо нарисованы? Да, таких доказательств огромное количество.

Во-первых, в сети полно фотографий протоколов с Дальнего Востока. Там сторонники и противники поправок идут вровень или противники даже немного выигрывают.

Есть множество фотографий протоколов из сельской местности. Там видно, что сторонники поправок выигрывают у противников с результатом примерно 60 на 40. Также есть многочисленные экзит-поллы и фотографии протоколов из Москвы и Санкт-Петербурга. На них видно, что противников Путина намного больше. Примерно те же 60 на 40, но уже в сторону голосования «Нет», то есть против поправок.

Замечательная история случилась в республике Коми. Оттуда сначала поступали правдивые данные. 70% против Путина, а 30% - за Путина. Местная власть сначала в ужасе не знала, что делать, а потом просто поменяла их местами. То есть голоса «за» стали считаться голосами «против». Вуаля — и все готово! Кремль доволен. Такие штуки происходили повсеместно.

У гигантских массовых фальсификаций есть и строго научное, математическое объяснение, сделанное с использованием так называемой «кривой Гаусса». Математик Сергей Шпилькин. Он после каждых выборов разбирает их итоги и ход голосования с помощью сложных научных методов и выдает свой вердикт, спорить с которым просто не возможно.

На этот раз он первым делом посмотрел Московскую область. Вердикт моментальный: «В большинстве районов тотальные фальсификации, и вычисление аномальных голосов, скорее всего, врет».

Примерно того же мнения придерживается и ассоциация независимых наблюдателей «Голос». Она выпустила большой доклад, в котором сказано, что власть:

— плевала на закон для достижения нужного ей результата;

— вынесла на голосование неправомерную формулировку вопроса;

— не создала необходимых условий для обеспечения плюрализма мнений в общественной дискуссии;

— принуждала граждан к участию в голосовании;

— допустила многократное голосование, вбросы, нарушение тайны голосования и иные нарушения;

— ограничила права граждан по контролю честности голосования и подсчету голосов.

«Голос» сформулировал свои претензии вежливо, но я могу попроще сказать. Наблюдателям работать не дали. Людей заставляли, — волоком тащили голосовать.

Вбросы бюллетеней были настолько повсеместными, что один такой случай попал на камеру государственного телевидения Мордовии, которое снимало сюжет о «честных выборах». Там видно, как рука в синей перчатке запихивает в урну стопку бюллетеней.

Само голосование шло на пнях, в сараях, в багажниках, на огороде и за гаражами. Никакой тайны голосования не было и в помине. Даже в Москве руководители избирательных комиссий внаглую переписывали итоговые протоколы в соответствии с пожеланиями начальства.

Путин кинул членов избиркомов

Это было не голосование, а какое-то адское, кривое и уродливое шапито безо всяких правил, которое длилось целую неделю. То, насколько лживым было это действо, подчеркивает одна милая деталь. Вишенка на торте — Путин кинул тех самых членов избиркомов, которые целую неделю ради него дурили своих сограждан. Им не заплатят за дополнительные рабочие дни на участках.

То есть они целую неделю мухлевали совершенно бесплатно! С чем я их и поздравляю.

Суммируя все сказанное, можно уверенно говорить, что при честном подсчете Владимир Путин с треском проиграл бы это голосование. Проще говоря, российский народ не дал ему мандат на вечное правление.

Суррогатная легитимность

Мне тут возразят: «Иван, ты можешь говорить все, что угодно. Но результат на табло — 78% за поправки. Все, игра окончена».

И вы знаете, я соглашусь. 78% действительно на табло. Но тут есть один очень важный нюанс. Эти цифры на табло поместил не народ, а совсем другие люди — чиновники, администрация.

Условно говоря, эти люди подделали подпись народа под его клятвой на верность Владимиру Путину. Народ же эту клятву не приносил. Это принципиальный момент.

Путин, когда затеял это голосование, надеялся именно на то, что вся Россия в едином порыве добавит легитимности ему самому и его режиму. Но обычные люди по разным причинам не захотели присягать ему на верность.

Из-за этого администрации и чиновникам и пришлось устроить это адовое шапито с агитацией от артистов и музыкантов, с недельным голосованием на пеньках, с устройством лотерей на участках, с подкупом избирателей детскими пособиями, с махинациями в электронном голосовании и так далее и тому подобным.

В результате этой операции легитимность Владимира Путина базируется не на честной победе на выборах, как ранее, а на вот этом вот странном винегрете из Гном Гномыча и голосования в багажнике.

Это не настоящая легитимность. Это ее суррогат, наспех состряпанный классом чиновников. Нет в природе никаких 80% россиян, ликующих по поводу принятия новой конституции. Всем плевать. Никто не выходит на улицу праздновать победу Путина. Всем тем более плевать.

Свой мандат на правление 1 июля Путин получил не от людей, не от большинства населения, а от номенклатуры. Это означает, что теперь он попадет в зависимость о ее желаний и ее решений.

Если он от нее отвернется, если он с ней поссорится, то у него не останется даже той суррогатной, фальшивой легитимности, которой его сейчас накачали. После этого Путину останется только одно. Когда у авторитарного режима не остается легитимности, он может продолжать существовать только за счет человеческой крови.

Ему нужны массовые репрессии и жесточайшее насилие. Иных методов управлять страной без легитимности просто не существует. Точнее, есть один такой метод — это направление насилия вовне. Проще говоря, это начало агрессивной войны против своих соседей. Но это уже отдельная и очень сложная тема.

Сейчас я могу лишь сказать, когда Путин разберется, что вместо настоящей народной легитимности его режим накачали чиновничьим суррогатом, он либо начнет репрессии в самой России, либо начнет войну против кого-то из своих соседей.

Впрочем, это случится лишь в том случае, если его в скором времени никто не скинет с поста президента. А такая вероятность сейчас становится все более и более реальной.

Иван Яковина, «Новое время»