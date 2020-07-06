Коронавирус бушует в агрогородках и деревнях под Столином 6.07.2020, 10:30

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Только на выходных в районную больницу привезли около 20 человек.

Заболевшим ставят диагноз ОРВИ и "пневмония". Об этом сайту Сharter97.org cообщили жители района.

"В Столинском районе Брестской области зарегистрированы новые случаи пневмонии и COVID-19. В агрогородке Лядец - пять подтвержденных случаев. В деревне Малые Орлы заражение - у 12 человек, также зарегистрирована вспышка инфекции в деревне Большие Орлы и поселке Речица", - пишет читатель.

"В Центральную районную больницу в Столине только на выходных привезли около 20 человек, в основном из деревень района. Даже при симптомах COVID-19 ставят ОРВИ и "пневмонию", - пишет сотрудник больницы.