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Коронавирус бушует в агрогородках и деревнях под Столином

  • 6.07.2020, 10:30
  • 1,270
Коронавирус бушует в агрогородках и деревнях под Столином

Только на выходных в районную больницу привезли около 20 человек.

Заболевшим ставят диагноз ОРВИ и "пневмония". Об этом сайту Сharter97.org cообщили жители района.

"В Столинском районе Брестской области зарегистрированы новые случаи пневмонии и COVID-19. В агрогородке Лядец - пять подтвержденных случаев. В деревне Малые Орлы заражение - у 12 человек, также зарегистрирована вспышка инфекции в деревне Большие Орлы и поселке Речица", - пишет читатель.

"В Центральную районную больницу в Столине только на выходных привезли около 20 человек, в основном из деревень района. Даже при симптомах COVID-19 ставят ОРВИ и "пневмонию", - пишет сотрудник больницы.


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