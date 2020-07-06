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Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

  • 6.07.2020, 10:48
Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Фото: Dailyexcelsior.com

Всего в мире коронавирусом заболели 11,4 миллиона человек.

В Индии выявлены почти 700 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию, пишет «Медуза».

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику в режиме реального времени, на 6 июля в Индии зарегистрированы более 697 тысяч случаев COVID-19, умерли 19,6 тысячи человек.

Лидером среди мировых стран остаются США, где заболели более 2,8 миллиона граждан и умерли почти 130 тысяч человек.

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 миллиона человек, умерли более 64 тысяч человек.

В России более 680 тысяч заболевших и 10 тысяч умерших.

Всего в мире коронавирусом заболели 11,4 миллиона человек. Умерли 534 тысячи человек, выздоровели более шести миллионов человек.


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