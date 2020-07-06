Анекдот о спорте и политике Константин Скуратович

6.07.2020, 10:52

1,023

Константин Скуратович

Гражданская ответственность очень часто расходится с нравоучениями чиновников.

«Ты ж советский, ты же чистый как кристалл, надо делать, так уж делай, чтоб не встал»

Александр Галич «Из радио-телевизионного репортажа о футбольном матче между сборными командами Великобритании и Советского Союза», 1968 г.

Эту песенку Александра Галича слушатели в большинстве относили к жанру юмора, а официальные идеологи числили злобным политическим пасквилем против оптимистической, жизнеутверждающей реальной действительности граждан СССР. Примечательно, что в оценках репортажа соглашались и почитатели поэта-песенника, и «искусствоведы в штатском», прослушивающие магнитофонные записи Галича. Одни утверждали – юмор, другие называли его песни антисоветской клеветой, но и те, и другие соглашались – вещь его сделана гениально.

Сейчас мало кто слушает Галича, в том числе и «репортаж о матче британских и советских футболистов», но кто прослушал его в юности, видимо, запомнил многое из этого текста на всю жизнь. Главное в нем, по форме и содержанию, это классный современный анекдот на тему спорта и политики. Точнее, полного поглощения спорта политикой в тоталитарном обществе при авторитарном методе его управления.

Смысл «репортажа» выражается размышлениями капитана советской сборной по футболу, аспиранта Московского педагогического института Владимира Лялина по поводу проигранной игры английской сборной и его персонального поражения в единоборстве с нападающим противника профессионалом, центрофорвардом Бобби Лейтоном. Как специально оговаривает Галич, выступающий от имени комментатора, «в этом единоборстве соперники соревновались не только в технике владения мячом, но и в понимании, так сказать, самой природы игры, в умении предугадать и предупредить самые тончайшие стратегические и тактические замыслы соперника».

По ходу развития событий на футболе реплики и оценки комментатора дополняются внутренним монологом Лялина. Мол, столкнулся с Бобби, который повел нечестную борьбу, маскируемую высокой техникой для обмана судьи, но у англичанина «нет приема против лома». И советский аспирант валит форварда с ног, судья свистит и ставит пенальти, его бьет тот же Бобби и забивает единственный гол за полминуты до окончания матча. По мнению комментатора, несправедливый, досадный гол, забитый симулирующим травму англичанином. А в мыслях Лялина мелькает вся его советская жизнь и виды на будущее. Мол, проиграли не кому-нибудь, а капиталистам, и разборка пойдет «в федерации, хренации», и обвинят его во всех грехах, в том, что не просто надо было валить Билла, а делать это так, чтобы не смог он пробить пенальти и забить.

Ты виноват, скажут!

Так думает Лялин, но скажет он только то, что него ждут: «Как, мол, ты не сделал рыжего? Где ж твоя квалификация? Вас, з…в, опекаешь и растишь, а вы, с…и, нам мараете престиж! Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл! Надо делать, так уж делай, чтоб не встал! Духу нашему спортивному цвесть везде! Я отвечу по-спортивному – будет сде…!».

В общем классика жанра, и советская классика вообще. Справедливости ради отмечу, что советская классика многогранна и достойна самых высоких оценок. Именно это соблазняет современных творцов на ее повторение в изменившихся социальных реалиях. Но почти всегда на руке оказывается больше пальцев, чем многочисленных ремейков классических образцов соцреализма. Не оставляют их авторы попытки улучшать образцы. Норовят получить новое качество, добавляя своего дегтя в бочку с медом. Одни это делают, выполняя госзаказ, иные творят ввиду своего плохого характера, а многие оттого, что ничего, кроме убогих ремейков, сотворить не могут.

Это привычно и смешно, но в этом «творческом мусоре» формируется новая классика. Пример его на днях продемонстрировал председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Откликаясь на тему дня, он обратился к тем отечественным спортсменам, которые «всем обеспечены благодаря политике, которая реализуются в стране», и посоветовал подумать, прежде чем «показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания». Видимо, г-н Рыженков считает, социальная ответственность спортсменов ограничивается благодарностью руководству страны, которое дает им «все шансы для самореализации». Мораль проста – не кусайте руку, из которой вас кормят, одевают, обстирывают! Но ведь «рог изобилия» появился в этой руке не сам по себе, а благодаря налогоплательщикам, всему обществу, от щедрот которых пополняется бюджет.

И получается, что социально безответственными являются и спортсмены, и чиновники от спорта, которые питаются хлебом всего народа, но славят только «руководство страны».

Спортсмену следует отвечать за достигаемые спортивные результаты, но никто его не освобождал от гражданской ответственности, которая очень часто расходится с нравоучениями чиновников.

Константин Cкуратович, «Белрынок»