Палеонтологи нашли останки гигантских морских скорпионов 6.07.2020, 10:54

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Иллюстрационное фото

Они обитали в Австралии в период палеозоя.

Ученые сумели найти новые свидетельства того, что в период палеозоя в Австралии обитали гигантские морские скорпионы. Палеонтологи получили в своё распоряжение хорошо сохранившуюся окаменелость одной особи, пишет lenta.ua.

Отмечается, период палеозоя отличался разнообразием флоры и фауны. Его отсчет начинается с 541 миллиона лет до нашей эры, а длился он на протяжении 290 миллионов лет. Ученые давно установили, что именно в те времена на Земле жили самые большие в ее истории насекомые и членистоногие, чему способствовали природные условия и другие факторы.

Еще в 1899 году исследователи обнаружили фрагмент существа, впоследствии получившего имя Adelophthalmus waterstoni. Речь идет об осколках окаменелости, найденной в Мельбурне. Изучив их, специалисты констатировали, в тот период у берегов Австралии обитали гигантские морские скорпионы. Их размеры могли достигать 2,5 метров. Впоследствии научные работники неоднократно находили и другие доказательства, которые ранее ошибочно не считали окаменелостями живых существ, но этого было недостаточно, чтобы подтвердить ранее выдвинутую теорию.

Лишь недавно в руки ученых попал фрагментированный образец, размер которого не превышает 5,7 см, но этого оказалось достаточно для получения новых важных сведений. Теперь палеонтологи знают, близ Австралии жили представители шести разных групп этого вида. В тот момент 2,5-метровые скорпионы являлись самыми опасными морскими хищниками, которых можно сравнить с белыми акулами, не имеющих достойных противников.