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Аплодируйте героям!

  • Арсений Дедок
  • 6.07.2020, 11:12
  • 2,582
Аплодируйте героям!
Арсений Дедок

Солидарность приведет нас к победе над системой.

«Но что осталось сделать нам, маленькому народу на перекрестке истории, чтобы выжить биологически и культурно? Рассчитывайте не на Запад, а на свои силы. И ищите союзников, которые смогут выступить с нами солидарностью».

Это цитата из книги «Солидарность. О рабочем движении в Польше и России». Одна из тех книг, по которым я написал свою первую курсовую на истфаке. Кажется, сейчас это как никогда актуально. Потому что только наша солидарность (солидарность белорусской нации) сможет привести нас к победе над авторитарной системой.

Вот и хочу еще раз напомнить. Каждый вечер в 19:00 выходите на балконы, слушайте громкие песни перемен, аплодируйте нашим героям!

Арсений Дедок, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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